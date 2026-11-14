Sinh viên Mexico tìm hiểu thành tựu phát triển và hội nhập của Việt Nam

Ông Carlos Manuel Lopez Alvarado, giảng viên Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tại cuộc gặp, thay mặt giảng viên và sinh viên UNAM, thầy Carlos Manuel Lopez Alvarado cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và thân tình. Thầy Carlos cho rằng cuộc gặp mang lại cơ hội quý báu để sinh viên UNAM cũng như thế hệ trẻ Mexico hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam - đất nước tuy cách xa về địa lý, nhưng luôn khơi dậy sự ngưỡng mộ trong nhiều thế hệ người Mexico bởi tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và phẩm giá dân tộc. Đây cũng là dịp để các sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, với những thành tựu phát triển đáng chú ý.

Đánh giá cao những điểm tương đồng trong định hướng và chính sách phát triển của hai nước, thầy Carlos nhấn mạnh người dân Mexico, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống nước này Claudia Sheinbaum, luôn tin tưởng vào con đường phát triển bao trùm, bảo đảm thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi và lấy con người làm trung tâm. Theo thầy, những kinh nghiệm của Việt Nam trong kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội là những nội dung có giá trị tham khảo đối với Mexico.

Sinh viên xem video giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải đã khái quát chặng đường lịch sử, truyền thống văn hóa và những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại sứ nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới (1986-2026), Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc, từ một quốc gia nghèo, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trở thành nền kinh tế năng động, có quy mô ngày càng lớn và hội nhập sâu rộng vào khu vực cũng như thế giới.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải khẳng định những thành tựu đó là kết quả của đường lối đổi mới đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố vị thế, uy tín và mở rộng vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Mexico, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm và mục tiêu phát triển, đồng thời cùng chia sẻ tình cảm hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị Việt Nam - Mexico không ngừng được củng cố, trở thành nền tảng quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy những thành quả quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho rằng thanh niên, sinh viên chính là cầu nối quan trọng giữa hai dân tộc. Đại sứ bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam và Mexico tăng cường giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của mỗi nước, chủ động chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Qua đó, những tình cảm hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển bằng sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó của thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”, tập hợp các bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho ông Carlos Manuel Lopez Alvarado, giảng viên Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM). Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico.

Trong khuôn khổ cuộc gặp trên, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cũng giới thiệu cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”, tập hợp các bài viết và phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuốn sách cung cấp nguồn thông tin chính thống về tư duy, tầm nhìn và những định hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về quan điểm, mục tiêu và con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phần trao đổi, hỏi đáp diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thiết thực về những yếu tố tạo nên thành công của Việt Nam, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng cao gắn với bảo đảm tính bao trùm và bền vững, cũng như vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đặc biệt, các sinh viên dành sự quan tâm đáng kể đến những chính sách an sinh xã hội, bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân, trong đó có chính sách miễn học phí đối với học sinh trường công lập và khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026. Những trao đổi đã giúp các thành viên trong đoàn hiểu rõ hơn cách thức Việt Nam kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm phúc lợi xã hội.

Sinh viên Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico.

Được thành lập vào năm 1910, Đai học UNAM là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập có lịch sử lâu đời, quy mô lớn và uy tín hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh, với gần 500.000 người theo học. Trường có thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đến nghệ thuật và điện ảnh, đồng thời là nơi đào tạo nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Mexico và trên thế giới. Trong số những cựu sinh viên tiêu biểu của UNAM có Octavio Paz, nhà thơ, nhà văn đoạt Giải Nobel Văn học năm 1990; Alfonso García Robles, nhà ngoại giao đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1982; và Mario Molina, nhà hóa học đoạt Giải Nobel Hóa học năm 1995 nhờ những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu hóa học khí quyển, đặc biệt là tác động của các hợp chất CFC đối với tầng ozone. Ngoài ra, Tổng thống Sheinbaum cũng từng theo học tại UNAM, nơi bà tốt nghiệp ngành vật lý và hoàn thành chương trình tiến sĩ về kỹ thuật năng lượng.

Đại sứ Nguyễn Văn Hải chụp ảnh chung cùng đại diện sinh viên ưu tú Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM) bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico.

Chuyến thăm của đoàn sinh viên ưu tú Đại học UNAM đã góp phần cung cấp thông tin chính thống về đất nước, con người và con đường phát triển của Việt Nam cho giới học thuật và sinh viên Mexico, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ Mexico đối với Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.