Giữa không gian cổ kính, thanh tịnh của ngôi tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh giữa lòng phố biển, hình ảnh các bạn trẻ xứ Triệu Voi thướt tha trong những bộ trang phục truyền thống (váy Sinh, áo Sỉn dệt thổ cẩm tinh xảo cùng dải khăn Piêu vắt vai duyên dáng) đã tạo nên một bức tranh giao thoa văn hóa vô cùng sinh động và đẹp mắt.

Dưới bóng mát thanh lương của Vườn Phật Hoa Chăm Pa – loài quốc hoa của nước bạn Lào khoe sắc thắm trong khuôn viên chùa Việt – các em sinh viên đã trang nghiêm dâng lên Chư Phật những lễ vật thanh khiết gồm hoa tươi, trái cây và nước lọc tinh khiết, biểu trưng cho tấm lòng thuần khiết, sự tri ân và ước nguyện hướng về những giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Trong bầu không khí linh thiêng, Đại đức Thích Pháp Hiếu- Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trụ trì chùa Tam Bảo cùng chư Tăng bổn tự đã cử hành khóa lễ truyền Tam quy, Ngũ giới – nền tảng đạo đức cốt lõi giúp người trẻ nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ. Tiếng kinh Pali trầm hùng, ngân vang hòa quyện cùng làn khói trầm hương quyện tỏa như gột rửa mọi ưu phiền, mang lại sự bình an trong tâm hồn.

Tiếp đó, chư Tăng đã thực hiện nghi thức sái tịnh (rảy nước thơm) thanh tẩy thân tâm và ân cần buộc những sợi chỉ cổ tay cầu phúc cho từng bạn sinh viên. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của Phật giáo Nam tông, gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe, tinh tấn trên con đường tri thức, đồng thời nhất tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Ban đạo từ và chia sẻ cùng các lưu học sinh nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đại đức Thích Pháp Hiếu nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ mới được ban hành trong việc khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại đức tán dương tinh thần hiếu học, lòng mộ đạo và tấm lòng tùy hỷ công đức của các sinh viên Lào nhân dịp Đại lễ Kathina vừa thành tựu tốt đẹp. Đại đức khẳng định văn hóa Phật giáo từ ngàn đời nay luôn là sợi dây gắn kết bền chặt, tạo nên sự đồng điệu sâu sắc trong tâm thức và đời sống tín ngưỡng của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và kỷ niệm đẹp trong lòng các bạn trẻ Lào về một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và thắm đượm tình đạo vị.