Sinh viên Lào, Campuchia tìm hiểu Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Tham gia hoạt động có đại diện 72 gia đình Việt Nam và 101 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định.

Đoàn đến dâng hương tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây, TPHCM). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm và bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Trong hành trình, các gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia xem phim tư liệu, nghe thuyết minh, tham quan, tìm hiểu về Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, cùng biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Gia đình Việt Nam và sinh viên quốc tế tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Trần Hoàng Thi chia sẻ, đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, mà còn là lời hứa danh dự của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Trần Hoàng Thi gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ ba nước, mong các bạn không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, đạo đức để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia.

Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia tham gia các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi