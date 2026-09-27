Sinh viên Lào, Campuchia kể chuyện 'Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông' bằng tiếng Việt

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thành viên OPEN TEAM. (Ảnh: CTV)

Theo đại diện Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia cuộc thi năm nay là OPEN TEAM, gồm ba thành viên chính: Senchonghack Chaisavanh, sinh viên Lào năm hai ngành Tài chính-Ngân hàng, Chương trình tiên tiến; Khamsavath Bounmy, sinh viên Lào năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình tiên tiến; và Lim Mey Mey, sinh viên Campuchia năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Chương trình tiên tiến.

Với “Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông”, ba sinh viên không chỉ thử sức với khả năng sử dụng tiếng Việt mà còn gửi gắm thông điệp về sự giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đến Việt Nam với những hành trình và trải nghiệm khác nhau, ba sinh viên gặp nhau tại Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và có chung một hành trình mới: Học tiếng Việt để từng bước thích nghi với môi trường sống, phục vụ học tập, kết nối bạn bè và khám phá văn hóa Việt Nam.

Các bạn sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trình bày phần thi. (Ảnh: CTV)

Theo các bạn, học tiếng Việt không chỉ là ghi nhớ từ vựng hay cấu trúc câu. Đó còn là quá trình làm quen với cách phát âm, cách xưng hô, sắc thái biểu đạt và những nét văn hóa ẩn chứa trong từng lời nói. Từ những câu giao tiếp ban đầu đến khả năng trò chuyện, trình bày suy nghĩ bằng tiếng Việt là cả một quá trình học tập, thực hành và hòa nhập.

Tại Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình ấy được tiếp sức thông qua chương trình học tiếng Việt trong vòng một năm với học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh giờ học, Câu lạc bộ tiếng Việt-Việt ngữ Hội OU tạo thêm môi trường để sinh viên quốc tế luyện tập tiếng Việt, giao lưu văn hóa và kết nối với sinh viên Việt Nam.

Những cuộc trò chuyện thường ngày, những lần cùng nhau luyện phát âm hay chia sẻ về phong tục, đời sống đã giúp tiếng Việt dần trở thành một phần gần gũi trong hành trình học tập tại Việt Nam của các bạn.

Đến với cuộc thi, OPEN TEAM lựa chọn chủ đề “Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông”, một phần bình dị để kể câu chuyện rộng hơn về văn hóa và sự gắn kết giữa ba quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia.

Theo dòng Mê Kông, ba sinh viên đưa người nghe đi qua những không gian vừa khác biệt, vừa có nhiều điểm tương đồng: Chợ Lào nhẹ nhàng, gần gũi; chợ Campuchia rực rỡ, đậm đà và giàu sức sống; chợ Việt Nam nhộn nhịp, gắn với hình ảnh những con người tảo tần, linh hoạt và giàu tình cảm.

Qua những ngôi chợ, nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia được kể bằng góc nhìn của những người trẻ đang học tập xa quê. Đặc biệt, các thành viên OPEN TEAM không chỉ giới thiệu văn hóa quê hương mà còn chủ động khám phá văn hóa của hai nước bạn.

Hai sinh viên Lào tìm hiểu văn hóa Campuchia và Việt Nam, trong khi thành viên Campuchia khám phá những nét đẹp của Lào và Việt Nam, nơi đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai trong những năm tháng đại học.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc 2026 do Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng tổ chức. Cuộc thi dành cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Các thành viên OPEN TEAM trình bày phần thi (Ảnh: CTV)

Thông qua tiếng Việt, cuộc thi tạo không gian để các thí sinh giao lưu, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân, sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức qua hai vòng. Ở Vòng sơ khảo, mỗi đội thực hiện video giới thiệu và video hùng biện bằng tiếng Việt. Các bài dự thi được đánh giá dựa trên nội dung, khả năng sử dụng ngôn ngữ, tính sáng tạo, phong cách trình bày và sức truyền tải. Ban tổ chức lựa chọn những đội xuất sắc nhất vào Vòng chung kết tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài giành giải Nhất, các bạn sinh viên đại diện Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn giành được giải ấn tượng nhất cuộc thi.