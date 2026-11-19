Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đoạt giải Nhất hạng mục hình ảnh; giải Nhất hạng mục video thuộc về sinh viên Khoa Ngữ văn.

Sau gần một tháng phát động, cuộc thi nhận được 44 tác phẩm, gồm 29 infographic và 15 video ứng dụng AI, đến từ các liên chi hội khoa, câu lạc bộ và đội nhóm trong toàn trường.

Các tác phẩm có nhiều cách thể hiện sáng tạo, khai thác công nghệ AI để truyền tải thông điệp về tình thầy trò, công lao của người làm công tác giáo dục và những kỷ niệm dưới mái trường. Không chỉ tạo dấu ấn về nội dung, hình thức, cuộc thi còn thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Fanpage Hội Sinh viên nhà trường ghi nhận gần 20.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt chia sẻ, bình luận đối với các sản phẩm dự thi.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi để sinh viên tiếp cận, rèn luyện kỹ năng số, phát huy khả năng sáng tạo và nâng cao ý thức sử dụng AI có trách nhiệm. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Khoa học năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Tại chương trình tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và những thông điệp tri ân ý nghĩa được gửi gắm qua từng sản phẩm.