Sinh viên Lâm Đồng phát huy trí tuệ, sức trẻ trong chặng đường mới

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; các đại biểu thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái); Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ở giữa); Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể tham dự.

200 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 25.000 sinh viên và hơn 21.000 hội viên tỉnh Lâm Đồng tham dự

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2028 là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức hội và phong trào sinh viên tỉnh nhà. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, là nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng của sinh viên các dân tộc từ đại ngàn đến biển xanh.

Đoàn Chủ tịch chủ trì tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, công tác đoàn - hội và phong trào sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 79 cấp tỉnh và 770 cấp trường.

Các chương trình “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tình nguyện mùa đông” thu hút hơn 3.100 hội viên, sinh viên, tạo nguồn lợi trị giá gần 2,1 tỷ đồng. Hơn 102 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút trên 6.500 lượt sinh viên tham gia.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo của sinh viên Lâm Đồng

Công tác chăm lo, đồng hành với sinh viên cũng được chú trọng. Từ năm 2023 đến nay, 13 quỹ học bổng đã trao 1.761 suất, tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; hơn 21.000 lượt sinh viên được tư vấn, hướng dẫn và giới thiệu việc làm. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hỗ trợ 946 lượt sinh viên, với tổng nguồn lực khoảng 1,5 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội

Với khẩu hiệu “Sinh viên Lâm Đồng Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Kiến tạo tương lai - Tiến vào kỷ nguyên mới”, đại hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để sinh viên phát huy trí tuệ, sức trẻ và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Nhiệm kỳ 2026 - 2028, Hội Sinh viên phấn đấu có ít nhất 10 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 60 cấp tỉnh và 600 cấp trường; ít nhất 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn.

Hội đặt mục tiêu hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thu hút ít nhất 20.000 lượt sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện và giới thiệu việc làm cho ít nhất 20.000 hội viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Hội phấn đấu mở rộng tổ chức tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, nâng tỷ lệ tập hợp sinh viên đạt 85%; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, nâng cao thể chất và đào tạo cán bộ hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Đánh giá cao những kết quả của sinh viên Lâm Đồng thời gian qua, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và xây dựng dữ liệu thống nhất về tổ chức hội, hội viên, sinh viên.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao học bổng cho sinh viên tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động, lấy sinh viên làm trung tâm; nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”; phát huy vai trò sinh viên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực trong quá trình thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và tổ chức đại hội

Hội cần kết nối tri thức, sức sáng tạo của sinh viên với những vấn đề thực tiễn của địa phương, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế biển, logistics, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ ghi nhận những kết quả của công tác đoàn - hội và phong trào sinh viên thời gian qua.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giáo dục lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng đại hội

Các hoạt động của hội cần gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương, phát huy trí tuệ, sức trẻ của sinh viên trong tham gia giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và xây dựng quê hương.

Qua đó, mỗi sinh viên không chỉ được rèn luyện, trưởng thành mà còn trở thành lực lượng góp phần vào sự phát triển của Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028. Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2028