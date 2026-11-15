Sinh viên Kiến trúc – Xây dựng đưa vấn đề đô thị vào đồ án tốt nghiệp

Trao giải Đặc biệt cho sinh viên có đồ án xuất sắc.

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38, giải thưởng dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc – Xây dựng toàn quốc, đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị đào tạo và sinh viên.

Mùa giải năm nay ghi nhận 312 đồ án từ 29 trường đại học, tăng gần 70% so với năm 2025 (185 đồ án). Trong đó, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có 99 đồ án tham dự, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh có 38 đồ án và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 29 đồ án.

Riêng chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch nhận 205 đồ án từ 24 đơn vị đào tạo, tăng 53% so với năm trước.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 104 giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Đây là lần đầu tiên trong 38 năm tổ chức, Giải thưởng Loa Thành có hai đồ án cùng đạt giải Đặc biệt.

Tri ân các thầy cô giáo có sinh viên đạt giải thưởng.

Hai đồ án được vinh danh gồm “Dẫn mạch Đô thị: Kiến tạo Nền tảng TOD tại Bình Triệu” của sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và “Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội” của sinh viên Dương Tông Hy, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đồ án của Trần Ngọc Trân tiếp cận mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn (TOD), đề xuất tổ chức lại không gian đô thị khu vực Bình Triệu, kết nối giao thông, sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan. Trong khi đó, đồ án của Dương Tông Hy gây chú ý với nghiên cứu về hiệu quả năng lượng, thiết kế thụ động và ứng dụng gối cách chấn trong thiết kế công trình cao tầng. Tác giả đã công bố 3 bài báo khoa học và chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên gắn với đồ án.

Theo Hội đồng Giải thưởng, điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sinh viên mạnh dạn lựa chọn những đề tài có tính thực tiễn và giàu ý nghĩa xã hội như nhà máy xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, nhà ở xã hội; đồng thời quan tâm đến các vấn đề giao thông công cộng, biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản.

Nhiều đồ án được đánh giá có chất lượng nghiên cứu tốt, chú trọng kiến trúc bản địa, vật liệu tại chỗ và xu hướng thiết kế bền vững.

Một số sinh viên bước đầu ứng dụng công nghệ BIM và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội đồng Giải thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh AI và các công nghệ mới đang thay đổi lĩnh vực kiến trúc – xây dựng, sinh viên cần giữ vững tư duy sáng tạo, sự thấu hiểu con người, văn hóa địa phương và tính trung thực, liêm chính trong nghề nghiệp. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình thiết kế nhưng không thể thay thế bản lĩnh và trách nhiệm của người làm nghề.

Hội đồng Giải thưởng kiến nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới phương pháp hướng dẫn, đánh giá đồ án tốt nghiệp; khuyến khích sinh viên lựa chọn đề tài gắn với thực tiễn, ứng dụng khoa học công nghệ mới. Đặc biệt, việc sử dụng AI trong thực hiện đồ án cần đi đôi với bảo đảm tính khoa học, công bằng và liêm chính học thuật.