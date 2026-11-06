Sinh viên khó khăn được vay 8 triệu đồng mỗi tháng, khi nào phải trả?

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, nhằm hỗ trợ người học trang trải chi phí trong thời gian theo học tại các trường đại học, cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Khoản vay được sử dụng để chi trả học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản sinh hoạt, học tập cần thiết khác.

Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc gia đình gặp biến cố tài chính có thể vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng từ năm 2027.

Những sinh viên nào được vay vốn?

Theo quyết định, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo hợp pháp và thuộc một trong ba nhóm hoàn cảnh khó khăn.

Thứ nhất, người học mồ côi cả cha và mẹ; hoặc có cha mẹ đều không còn khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật. Nhóm mồ côi cha hoặc mẹ cũng được xem xét nếu người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

Chính sách không chỉ dành cho người học thuộc diện nghèo hoặc mồ côi mà còn mở rộng đến những trường hợp gia đình phát sinh biến cố tài chính trong quá trình con em học tập.

Thứ hai, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo hoặc có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Thứ ba, người học có gia đình gặp khó khăn tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian theo học. Trường hợp này phải có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi gia đình cư trú.

Như vậy, chính sách không chỉ dành cho người học thuộc diện nghèo hoặc mồ côi mà còn mở rộng đến những trường hợp gia đình phát sinh biến cố tài chính trong quá trình con em học tập.

Đây là điểm đáng chú ý với các gia đình có thu nhập không ổn định, bởi khó khăn kinh tế có thể phát sinh bất ngờ sau khi sinh viên đã nhập học.

Vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng, ngân hàng quyết định số tiền cụ thể

Mức vốn cho vay tối đa theo quyết định mới là 8 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, đây là mức trần, không phải khoản tiền mặc định mà mọi người học đủ điều kiện đều được nhận. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét nhu cầu vay thực tế và mức thu học phí của cơ sở đào tạo để quyết định số tiền cụ thể, bảo đảm không vượt giới hạn quy định.

Mức vay tối đa có thể được điều chỉnh trong từng thời kỳ. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh, căn cứ vào biến động giá cả và mức học phí tại các cơ sở đào tạo.

Với mức trần 8 triệu đồng mỗi tháng, khoản tín dụng có thể hỗ trợ một phần đáng kể chi phí học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên, người vay vẫn cần tính toán khả năng chi trả sau khi tốt nghiệp, đặc biệt nếu phải vay liên tục trong nhiều năm.

Mức vốn cho vay tối đa theo quyết định mới là 8 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi học sinh, sinh viên.

Cha mẹ thường là người đứng tên vay

Một điểm cần lưu ý là khoản vay được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình sẽ đứng tên vay vốn và trực tiếp giao dịch với ngân hàng.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cha mẹ hoặc người thân cũng phải đứng tên. Nếu hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc những thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định pháp luật, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn.

Quy định này giúp những người học không có người thân đủ điều kiện đại diện vẫn có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng chính sách.

Điều kiện và giấy tờ cần có khi vay

Ngoài việc thuộc một trong các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, người vay cần đáp ứng yêu cầu về xác nhận tình trạng học tập.

Cụ thể, với học sinh, sinh viên năm thứ nhất, hồ sơ cần có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định.

Đối với người học từ năm thứ hai trở đi, hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học. Đây là căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân.

Đáng chú ý, ngân hàng không tiếp tục giải ngân trong thời gian sinh viên được nhà trường cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập, hoặc khi người học bị buộc thôi học hay chủ động thôi học.

Vì vậy, người vay cần duy trì tình trạng học tập hợp lệ và thực hiện các thủ tục xác nhận theo yêu cầu để không ảnh hưởng đến kế hoạch nhận vốn.

Người vay cần duy trì tình trạng học tập hợp lệ và thực hiện các thủ tục xác nhận theo yêu cầu để không ảnh hưởng đến kế hoạch nhận vốn.

Sau tốt nghiệp 12 tháng mới phải trả nợ

Thời hạn vay được tính từ ngày người vay bắt đầu nhận khoản giải ngân đầu tiên đến khi hoàn tất nghĩa vụ trả cả gốc và lãi. Khoảng thời gian này gồm thời gian giải ngân, thời gian sau khi kết thúc khóa học trước khi bắt đầu trả nợ và thời hạn trả nợ.

Trong thời gian còn đi học và nhận giải ngân, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản giải ngân đầu tiên đến khi trả hết nợ gốc.

Một điểm đáng chú ý là người vay chỉ phải bắt đầu trả khoản nợ gốc và lãi đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học. Ngày kết thúc khóa học được xác định là ngày cơ sở đào tạo công nhận người học tốt nghiệp theo quy định.

Khoảng thời gian này giúp sinh viên có thêm thời gian tìm việc làm, ổn định thu nhập trước khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Thời hạn trả nợ cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, nhưng tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay, sau khi trừ đi thời gian người học được nghỉ tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.

Việc trả nợ được chia thành nhiều kỳ. Mức trả mỗi kỳ do ngân hàng quyết định theo nguyên tắc hạn chế tập trung áp lực tài chính vào một thời điểm, qua đó giảm rủi ro cho người vay.

Riêng các chương trình đào tạo có thời gian không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng hai lần thời hạn giải ngân vốn vay.

Người vay cũng có thể chủ động trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Khoản vay cũ có được áp dụng mức mới?

Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 1/1/2027, ngân hàng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo những cam kết, quyền và trách nhiệm đã ghi trong hợp đồng.

Tuy nhiên, quy định về điều chỉnh kỳ hạn trả nợ tại Quyết định 50 được áp dụng đối với các kỳ hạn trả nợ tiếp theo của hợp đồng kể từ ngày 1/1/2027.

Đặc biệt, mức vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng chỉ áp dụng đối với các khoản giải ngân mới từ thời điểm quyết định có hiệu lực, không tự động điều chỉnh hồi tố cho những khoản tiền đã giải ngân trước đó.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cụ thể những nội dung thay đổi cho khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.

Với các gia đình đang có con theo học đại học, cao đẳng hoặc giáo dục nghề nghiệp, việc nắm rõ nhóm đối tượng, điều kiện xác nhận và thời điểm áp dụng sẽ giúp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính. Người học cũng nên cân đối nhu cầu vay với khả năng tạo thu nhập sau tốt nghiệp, bởi đây vẫn là khoản tín dụng phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi.