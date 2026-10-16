Sinh viên kể chuyện di sản tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xuất sắc.

Là hoạt động hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể (17/10) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), trong khuôn khổ chương trình “Thanh âm di sản”, sinh viên Trường cao đẳng FPT Polytechnic tham gia cuộc thi “Kể chuyện di sản” với các phần thi thuyết minh hiện vật và sân khấu hóa. Các hoạt động tập trung giới thiệu vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, lịch sử và đời sống tín ngưỡng.

Cuộc thi có sự tham gia của ba đội sinh viên thuộc Bộ môn Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn. Các đội lựa chọn hiện vật hoặc nhóm hiện vật tiêu biểu trong hệ thống trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để xây dựng nội dung thuyết minh theo ba chủ đề: “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Mẫu-tâm-đẹp-vui”.

Bằng hình thức kể chuyện sáng tạo và truyền cảm, sinh viên giới thiệu thông tin về hiện vật, đồng thời làm rõ những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với đời sống và đóng góp của phụ nữ Việt Nam.

Khán giả lắng nghe sinh viên "Kể chuyện di sản".

Điểm nhấn của chương trình là phần thi sân khấu hóa với ba tiết mục kết hợp kể chuyện, diễn xuất, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Đó là “Nữ thép kiêu hùng” khắc họa hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng và những hy sinh của người mẹ trong chiến tranh; “Lam Hạ anh hùng” tái hiện câu chuyện về 10 nữ thanh niên xung phong Lam Hạ, làm nổi bật tinh thần quả cảm và lòng yêu nước. Trong khi đó, “Bắc Lệ đền thiêng” đề cập đến việc gìn giữ đền Bắc Lệ và không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trong cộng đồng.

Kết quả, “Bắc Lệ đền thiêng” giành giải Nhất, “Nữ thép kiêu hùng” đoạt giải Nhì và “Lam Hạ anh hùng” đoạt giải Ba.

Bà Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại sự kiện.

Trần Khánh Linh (sinh năm 2007), sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường cao đẳng FPT Polytechnic, thành viên đội thi đạt giải Nhất cho biết, em vui và xúc động khi những nỗ lực luyện tập của cả nhóm trong gần một tháng được ghi nhận. Trong tiết mục “Bắc Lệ đền thiêng”, Linh đảm nhận vai người phụ nữ kêu gọi mọi người chống lại sự tàn phá của thực dân Pháp, đồng thời gìn giữ niềm tin vào tín ngưỡng thờ Mẫu.

Theo Linh, quá trình chuẩn bị và biểu diễn giúp các thành viên hiểu sâu hơn về tín ngưỡng này cũng như vai trò của người mẹ trong đời sống gia đình. “Người mẹ từ xưa đến nay luôn là người quan trọng, có vai trò to lớn trong ngôi nhà, là người giữ lửa, có trách nhiệm và luôn gắn kết mọi người lại với nhau”, Linh chia sẻ.

Tìm hiểu tư liệu lịch sử về những người phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc sinh viên trực tiếp tìm hiểu hiện vật, nghiên cứu nội dung và thể hiện câu chuyện bằng lời kể, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn là một cách tiếp cận trong giáo dục di sản.

Qua đó, bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày hiện vật mà còn trở thành không gian học tập, trải nghiệm, giúp người trẻ chủ động tìm hiểu và truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa tới cộng đồng.