Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 do Bộ Công Thương (Cục Năng lượng - Dầu khí và Tạp chí Công Thương) phối hợp tổ chức không chỉ là sân chơi tìm hiểu pháp luật mà còn tạo cơ hội để sinh viên nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng năng lượng trong đời sống hằng ngày.

Hưởng ứng cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia. Đặc biệt, với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên, nhà trường khuyến khích sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, lựa chọn những hình thức truyền thông mới mẻ để chuyển tải thông điệp tiết kiệm năng lượng.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với sinh viên

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến sinh viên thông qua các kênh truyền thông của nhà trường, các cuộc họp giao ban Đoàn - Hội. Đồng thời, sinh viên được khuyến khích tham gia xây dựng các video dự thi nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đồng chí Lê Văn Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, giá trị thiết thực của cuộc thi không chỉ nằm ở việc giúp sinh viên tìm hiểu các quy định pháp luật mà còn tạo điều kiện để các bạn nhìn nhận lại những hành vi, thói quen sử dụng năng lượng vốn rất quen thuộc trong môi trường học đường.

Sinh viên IUH sáng tạo cách lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng từ giảng đường

Thông qua quá trình tìm hiểu và thực hiện sản phẩm dự thi, sinh viên nhận thức rõ hơn rằng tiết kiệm năng lượng không phải là vấn đề xa vời hay chỉ thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Việc sử dụng năng lượng hiệu quả có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và hạn chế các thiết bị hoạt động không cần thiết.

Đây cũng là những hành động thiết thực góp phần thực hiện các quy định pháp luật, xây dựng môi trường học tập xanh, tiết kiệm và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng tạo thông điệp tiết kiệm năng lượng qua video dự thi

Một trong những điểm nhấn trong phần dự thi của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là cách tiếp cận vấn đề bằng những tình huống gần gũi, kết hợp yếu tố sáng tạo và giải trí.

Đội thi Ecolex lựa chọn hình thức bản tin thời sự, kết hợp nhân hóa các thiết bị điện thành những nhân vật để truyền tải thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ý tưởng được xây dựng từ những tình huống thực tế vẫn thường xuất hiện trong đời sống, như lớp học đã kết thúc nhưng đèn và máy lạnh vẫn hoạt động, hoặc các thiết bị điện tiếp tục được sử dụng dù không còn người ở đó.

Thay vì truyền tải kiến thức theo cách trình bày thông thường, nhóm lựa chọn lối thể hiện sinh động, có phần hài hước, gần gũi với phong cách của giới trẻ. Trong đó, hình thức bản tin thời sự được sử dụng nhằm tạo cảm giác quen thuộc, bảo đảm tính thông tin, trong khi việc nhân hóa các thiết bị điện giúp nội dung trở nên hấp dẫn và dễ tiếp nhận hơn.

Thông qua video, đội thi Ecolex mong muốn phản ánh thực trạng lãng phí năng lượng từ những hành động tưởng chừng rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Việc quên tắt đèn, máy lạnh hay không rút sạc khi không sử dụng đều có thể dẫn đến lãng phí điện năng.

Cách thể hiện này không chỉ hướng đến đối tượng sinh viên mà còn mở rộng thông điệp tới người trưởng thành, các bậc phụ huynh và từng gia đình. Qua đó, nhóm kỳ vọng người xem nhận ra rằng tiết kiệm năng lượng không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân hay thế hệ nào mà cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội.

Lan tỏa từ những hành động nhỏ, hướng tới môi trường học đường xanh

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xác định tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ cần được duy trì thường xuyên, không chỉ dừng lại ở một sân chơi hay một sản phẩm dự thi.

Theo đại diện Đoàn Thanh niên nhà trường, sinh viên hoàn toàn có thể bắt đầu thực hành tiết kiệm năng lượng bằng những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt và học tập như tắt đèn, quạt, máy lạnh khi không sử dụng; hạn chế để các thiết bị điện hoạt động không cần thiết; tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi điều kiện cho phép.

Những hành động này không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ góp phần hình thành thói quen tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các kênh thông tin của nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, các buổi sinh hoạt, hoạt động tuyên truyền trực quan và những chương trình gắn với xây dựng môi trường học đường xanh, văn minh.

Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm và chính sinh viên trong việc lan tỏa những hành động cụ thể, thiết thực. Khi mỗi sinh viên chủ động thay đổi một thói quen nhỏ, những chuyển biến tích cực sẽ dần được nhân rộng trong toàn trường.

Từ sân chơi tìm hiểu pháp luật đến những sản phẩm truyền thông sáng tạo, cuộc thi đã mở ra cơ hội để sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tiếp cận kiến thức pháp luật theo cách gần gũi, trực quan và dễ áp dụng. Quan trọng hơn, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay một video dự thi mà còn ở những thay đổi trong nhận thức và hành động sau đó.

Thông điệp tiết kiệm năng lượng vì vậy cần được bắt đầu từ chính mỗi người, từ giảng đường, lớp học đến gia đình và cộng đồng, góp phần hình thành lối sống xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới sự phát triển bền vững.