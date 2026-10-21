Sinh viên Học viện Tài chính dần hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường từ những hành động nhỏ

Hội nghị Thượng đỉnh Sinh học thế giới 2026 tại Hàn Quốc cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe. Với Việt Nam, bài học quan trọng không chỉ là tiếp nhận công nghệ tiên tiến, mà còn là tận dụng hợp tác quốc tế để phát triển nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ y sinh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.