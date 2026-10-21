Sinh viên Học viện Tài chính dần hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường từ những hành động nhỏ
Mỗi thứ Tư hằng tuần, hình ảnh sinh viên Học viện Tài chính mang chai nhựa đã qua sử dụng đến các điểm thu gom dần trở nên quen thuộc, góp phần lan tỏa ý thức phân loại rác và xây dựng lối sống có trách nhiệm với môi trường trên giảng đường. Đây là hoạt động thuộc chương trình "Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối", hướng đến thúc đẩy thói quen tái chế và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng sinh viên.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-hoc-vien-tai-chinh-dan-hinh-thanh-thoi-quen-song-co-trach-nhiem-voi-moi-truong-tu-nhung-hanh-dong-nho-post1887354.tpo