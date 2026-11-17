Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc vòng Chung kết The D.I.P Game 2026. (Nguồn: Ban tổ chức)

Là cuộc thi học thuật thường niên do khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao tổ chức, The D.I.P Game hướng đến việc xây dựng môi trường học tập và trải nghiệm thực tiễn dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Không chỉ là nơi kiểm chứng kiến thức chuyên môn, cuộc thi còn đặt các thí sinh trước những tình huống và vấn đề quốc tế đa chiều, qua đó thử thách khả năng tư duy độc lập, lập luận và phản biện.

Qua từng mùa tổ chức, The D.I.P Game tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi kết nối tri thức học thuật với thực tiễn đối ngoại.

Tham dự Chương trình có sự hiện diện của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Nguyễn Thị Thìn cùng đông đảo các giảng viên, sinh viên Học viện Ngoại giao và top 4 đội thi góp mặt tại vòng Chung kết.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ngoại giao trước hết là để ngăn ngừa xung đột, tránh chiến tranh và gìn giữ hòa bình. Chỉ khi có hòa bình, mỗi quốc gia mới có điều kiện xây dựng và phát triển, mỗi người dân mới có thể yên tâm học tập, làm việc và theo đuổi những ước mơ của mình.

Từ một đất nước phải nỗ lực đấu tranh để được thế giới công nhận, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam ngày nay đã trở thành bạn, đối tác tin cậy của nhiều quốc gia, có vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Không chỉ tham gia, thích ứng mà còn chủ động đóng góp sáng kiến, tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế, ngoại giao Việt Nam ngày càng phát huy vai trò trong việc giữ gìn hòa bình, xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác và tạo dựng môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển.

Đánh giá chủ đề Cuộc thi năm nay, Thứ trưởng cho rằng đây là nội dung có tính thời sự, phù hợp bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiều điểm nóng chưa được giải quyết thỏa đáng, nhiều nơi vẫn phải đối mặt với chiến tranh và xung đột.

Thứ trưởng tin tưởng rằng thông qua Cuộc thi, các bạn sinh viên không chỉ hiểu thêm về lịch sử, đường lối đối ngoại và vị thế của Việt Nam, mà còn cảm nhận rõ hơn những giá trị của nghề ngoại giao: Biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, kiên trì đối thoại và tìm kiếm những giải pháp cùng có lợi.

Dù sau này lựa chọn công việc nào, các bạn trẻ đều có thể mang theo tinh thần đối thoại, hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng, góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam tự tin, thân thiện và giàu khát vọng đến với bạn bè quốc tế.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Nguyễn Thị Thìn phát biểu khai mạc vòng Chung kết The D.I.P Game 2026. (Nguồn: Ban tổ chức)

Đề cập ý nghĩa của Cuộc thi trong hoạt động đào tạo, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao TS. Nguyễn Thị Thìn cho biết, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo, giáo dục đại học không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà còn hình thành tư duy, độc lập, năng lực thích ứng, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cho người học.

Theo đó, The D.I.P Game là một trong những hoạt động thể hiện định hướng đào tạo của Học viện, chú trọng kết hợp kiến thức lý luận với thực tiễn. Qua bốn mùa tổ chức, Cuộc thi từng bước trở thành mô hình học tập trải nghiệm, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức liên ngành, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và đề xuất sáng kiến.

Với chủ đề năm nay, Học viện Ngoại giao mong muốn sinh viên tìm hiểu sâu hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam, vai trò của ngoại giao trong thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế; đồng thời chủ động suy nghĩ, trao đổi, đề xuất ý tưởng trước những vấn đề đặt ra trong đời sống quốc tế.

Vòng Chung kết năm nay được thiết kế với ba phần thi theo những hình thức khác nhau, đòi hỏi thí sinh không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn phải thể hiện sự linh hoạt, khả năng phối hợp và bản lĩnh trước những tình huống bất ngờ. Tại phần thi Giải mật thư - Giải mã thế giới, các đội thi bước vào thử thách giải “mật thư”, yêu cầu trả lời các câu hỏi trắc nghiệm chứa những gợi ý dẫn tới “mật thư”.

Tiếp đó, phần thi Sáng tạo - Diễn giải thế giới mở ra không gian để các đội thể hiện khả năng sáng tạo và màu sắc riêng thông qua những tiết mục sân khấu hóa đặc sắc cả về hình thức và nội dung. Đặc biệt, ở phần thi Đề xuất sáng kiến - Kiến tạo thế giới, các đội phải đối diện với thử thách xây dựng và đề xuất sáng kiến đối ngoại. Tại đây, khả năng xây dựng lập luận, bảo vệ quan điểm và phản biện trước những góc nhìn đối lập được đặt lên hàng đầu.

Các chủ đề được các đội thi lựa chọn khá đa dạng, từ phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, thúc đẩy quyền của người lao động trong nền kinh tế chăm sóc đến phát triển sinh kế biển bền vững và bảo đảm an ninh sau thiên tai. Đây đều là những vấn đề phức tạp, liên quan nhiều chủ thể và lợi ích khác nhau, đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều cũng như sự phối hợp trong quá trình giải quyết.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, ngôi vị Quán quân của The D.I.P Game 2026 đã chính thức thuộc về đội “4Ps”; danh hiệu Á quân được trao cho đội “Nhà nho yêu nước”; vị trí Quý quân là đội “Tiệm may Âu hóa”. Giải Triển vọng và đội thi có tiết mục ấn tượng nhất thuộc về đội “THE DOVES”.

Các đội thi thể hiện kiến thức và khả năng phản xạ tại phần thi Giải mật thư - Giải mã thế giới. (Nguồn: Ban tổ chức)

Những phần trình diễn sáng tạo, mang đậm dấu ấn riêng của các đội thi tại phần thi Sáng tạo - Diễn giải thế giới. (Nguồn: Ban tổ chức)

Các đội thi tranh tài tại phần Đề xuất sáng kiến - Kiến tạo thế giới, thể hiện tư duy phản biện và khả năng lập luận sắc bén. (Nguồn: Ban tổ chức)

TS. Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, thành viên Ban giám khảo đánh giá cao phần thể hiện của các đội thi. (Nguồn: Ban tổ chức)

Đội thi 4Ps xuất sắc giành ngôi vị Quán quân The D.I.P Game 2026. (Nguồn: Ban tổ chức)

Các đội thi đạt giải Á quân, Quý quân và giải thưởng khác của Chương trình. (Nguồn: Ban tổ chức)