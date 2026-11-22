Nguyễn Thanh Mai, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: FBNT

Học viện Hàng không Việt Nam ngày 21/11 cho biết, tại lễ khai mạc môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ngày 14/11, em Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ, vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 304/QĐ-CTN ngày 17/3/2026 của Chủ tịch nước.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 tổ chức tại Indonesia.

Tại giải đấu diễn ra ở Indonesia từ ngày 2-8/11/2025, Thanh Mai giành ngôi vô địch nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Vovinam Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Thanh Mai tiếp tục mang về Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, đóng góp vào thành tích của đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

"Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện nghiêm túc, sự kiên trì và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Đặc biệt, việc cân bằng giữa học tập đại học và thể thao thành tích cao đòi hỏi Thanh Mai không chỉ có năng khiếu mà còn cần tinh thần kỷ luật, sự quyết tâm và khả năng nỗ lực bền bỉ", Học viện Hàng không Việt Nam cho biết".

Với Học viện Hàng không Việt Nam, thành tích của Nguyễn Thanh Mai là niềm tự hào, đồng thời là hình ảnh đẹp về thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, không ngừng phấn đấu trên nhiều lĩnh vực.

Từ giảng đường đến đấu trường quốc tế, Thanh Mai đã cho thấy tuổi trẻ có thể theo đuổi nhiều mục tiêu, miễn là đủ đam mê, nghị lực và quyết tâm.