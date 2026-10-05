Sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền hào hứng tham gia hành trình 'Vọng Hải Khai Tâm'

Các bạn tân sinh viên khoa Xây dựng Đảng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tại Sự kiện đồng hành “Vọng Hải Khai Tâm”. (Nguồn: BTC)

Sự kiện có sự tham gia của 6 đội chơi. Để hoàn thành các thử thách và giải mã từ khóa cuối cùng, các đội lần lượt tranh tài ở nhiều nội dung như cướp cờ, giữ chốt, xếp mảnh ghép bức tranh chủ đề ngành và giải mã mật thư. Các thử thách đòi hỏi người chơi kết hợp khả năng quan sát, tư duy, sự khéo léo và tinh thần phối hợp đồng đội.

Ngay từ những lượt chơi đầu tiên, không khí tại sân trường trở nên sôi nổi với sự cổ vũ của các đội. Các thành viên chủ động phân công nhiệm vụ, phối hợp tìm kiếm manh mối và xử lý các tình huống phát sinh trong từng phần thi.

Thông qua chuỗi thử thách, các bạn tân sinh viên có thêm cơ hội làm quen, tương tác và xây dựng tinh thần đồng đội. Những hoạt động tập thể cũng góp phần giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới.

Không chỉ là một hoạt động giao lưu, “Vọng Hải Khai Tâm” còn hướng tới việc tăng cường sự gắn kết giữa các tân sinh viên. Tên gọi của sự kiện gửi gắm hình ảnh hướng về biển lớn, mở lòng đón nhận những trải nghiệm mới và sẵn sàng bước vào hành trình phía trước.

Cùng nhau tham gia và vượt qua các thử thách, những bỡ ngỡ ban đầu của tân sinh viên dần được thay thế bằng sự cởi mở, chia sẻ và tinh thần đồng hành.

Chia sẻ về sự kiện, bạn Trần Huyền Trang, Trưởng Ban tổ chức, cho biết trước chương trình, Ban tổ chức không tránh khỏi những lo lắng khi các tân sinh viên lần đầu tham gia một hoạt động với nhiều thử thách vận động và tư duy. Tuy nhiên, sự hào hứng, chủ động và tinh thần tham gia hết mình của các bạn đã giúp chương trình diễn ra sôi nổi, đúng với tinh thần mà hoạt động hướng tới.

Theo bạn Huyền Trang, điều đáng nhớ nhất của “Vọng Hải Khai Tâm” không chỉ nằm ở kết quả của các phần thi mà còn ở quá trình các tân sinh viên cùng nhau phối hợp, vượt qua thử thách và làm quen với những người bạn mới.

Chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành các vòng chơi, bạn Hà Hải Linh, tân sinh viên khoa Xây dựng Đảng, cho biết trước khi tham gia chương trình, bạn đã rất háo hức nhưng chưa hình dung cụ thể những hoạt động sẽ diễn ra. Sau khi trực tiếp trải nghiệm các thử thách, cảm giác háo hức ban đầu được thay thế bằng niềm vui và sự phấn khích khi được cùng các bạn trong lớp tham gia, phối hợp và vượt qua từng phần thi.

Nữ sinh chia sẻ, điều khiến bạn ấn tượng không chỉ là không khí sôi nổi của chương trình mà còn là cơ hội được làm quen với những người bạn mới ngay từ những ngày đầu bước vào môi trường đại học. Qua từng thử thách, các thành viên có thêm cơ hội hiểu nhau, hỗ trợ nhau và cùng tạo nên những kỷ niệm đầu tiên của quãng đời sinh viên.