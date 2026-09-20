Sinh viên, học sinh TPHCM tranh tài kiến thức an toàn giao thông

Ban tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình “Thủ lĩnh học đường - Honda Young Mode 2026”

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Đấu trường truyền lửa tri thức”, thu hút khoảng 600 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và THPT trên địa bàn TPHCM. Không chỉ kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cuộc thi còn mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tư duy logic, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Các thí sinh lần lượt trải qua vòng sơ loại, vòng loại, bán kết và chung kết. Từ vòng sơ loại, ban tổ chức chọn 100 thí sinh vào vòng loại; tiếp đó, 20 thí sinh có kết quả tốt nhất bước vào bán kết để chọn 5 gương mặt xuất sắc tranh tài ở vòng chung kết. Năm thí sinh đạt thành tích cao tại TPHCM được hỗ trợ chi phí tham dự vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng tại vòng thi cấp tỉnh, thành phố gồm một giải nhất trị giá 8 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, hai giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 15 giải khuyến khích. Tại vòng chung kết toàn quốc, giải nhất trị giá 50 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải 30 triệu đồng và hai giải ba, mỗi giải 20 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT, cho biết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, sinh viên là nhiệm vụ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Theo Công văn số 5841/BGDĐT-HSSV ngày 27-8-2026 của Bộ GD-ĐT, chương trình được triển khai tại 16 tỉnh, thành phố từ ngày 12-9-2026 đến 31-3-2027, dành cho học sinh THPT, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Xuân An Việt, chương trình hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên. Qua đó, hoạt động góp phần kéo giảm vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong nhà trường.

“Mỗi học sinh, sinh viên tham gia chương trình sẽ trở thành một ‘thủ lĩnh’, một tuyên truyền viên tích cực về văn hóa giao thông an toàn trong nhà trường, gia đình và cộng đồng”, ông Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị các sở GD-ĐT, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia đầy đủ các nội dung, đồng thời phối hợp với ban tổ chức và lực lượng cảnh sát giao thông địa phương, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Bên cạnh phần thi kiến thức, khoảng 240 học sinh, sinh viên được chia thành ba đợt để tham gia đào tạo và thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Người tham gia được hướng dẫn cách điều khiển phương tiện, kiểm tra tình trạng xe, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và xử lý một số tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường. Các hoạt động lái xe theo sa hình, trải nghiệm xe máy điện và những dòng xe không yêu cầu giấy phép lái xe giúp kiến thức pháp luật trở nên trực quan, gần gũi hơn.

Sinh viên, học sinh khởi động chuẩn bị vào phần thi.

Chương trình còn tổ chức các thử thách vận động theo đội, đồng diễn, xếp hình tập thể và sân chơi tài năng sinh viên. Chín tiết mục được lựa chọn tham gia phần thi tài năng, với tổng giá trị giải thưởng 10 triệu đồng. Học sinh, sinh viên cũng có thể trải nghiệm các dòng xe, kiểm tra và được tư vấn về tình trạng phương tiện; tham gia chuỗi hoạt động tương tác, hoàn thành “phiếu hành trình” để nhận quà.

Theo ban tổ chức, việc kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, lý thuyết và thực hành, hoạt động truyền thống và ứng dụng công nghệ số giúp nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông phù hợp hơn với tâm lý người trẻ.