Sinh viên học cách thoát hiểm khi cháy ở nhà cao tầng

Thay vì chỉ phổ biến kiến thức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung hướng dẫn người tham gia nhận diện nguy cơ cháy, nổ; cách báo cháy, tìm đường thoát nạn và những việc cần làm trong thời gian lực lượng chuyên nghiệp chưa có mặt.

Tình huống giả định trong xử lý đám cháy khu vực nhà cao tầng trong buổi tập huấn. Ảnh: ĐT

Sinh viên được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ban đầu; làm quen với các thao tác tiếp cận, xử lý tình huống và phối hợp khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, học viên còn được hướng dẫn cứu người bằng đội hình dây nghiêng, phục vụ những tình huống người bị nạn ở vị trí khó tiếp cận bằng lối thông thường.

Lực lượng sinh viên nòng cốt được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Ảnh: ĐT

Trung tá Bùi Quốc Khánh, Đội phó Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 cho biết, việc tập huấn PCCC trong trường học cần được tiến hành thường xuyên, đặc biệt chú trọng thực hành. Mục tiêu là giúp mỗi người không chỉ biết phòng ngừa mà còn có kỹ năng xử lý ban đầu, thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Việc trang bị kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cho sinh viên vô cùng cần thiết khi các phòng học, khu kí túc xá đều cao tầng và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Ảnh: ĐT

Thông qua những tình huống thực hành, sinh viên được trang bị thêm kỹ năng ứng phó với cháy, nổ không chỉ trong trường học mà cả tại ký túc xá, nhà trọ và nơi sinh hoạt hằng ngày.