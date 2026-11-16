Sinh viên Gen Z vượt vùng an toàn, trải nghiệm làm bảo vệ nghĩa trang lúc nửa đêm

Gen Z ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, thậm chí có phần táo bạo để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khía cạnh khác của cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi hay công việc quen thuộc, một số bạn trẻ còn thử sức với những nghề nghiệp ít ai nghĩ tới, từ chăm sóc phần mộ, dọn dẹp nghĩa trang đến tuần tra, bảo vệ xuyên đêm tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ). Trải nghiệm đặc biệt này đang mang đến góc nhìn thú vị về cách người trẻ khám phá cuộc sống và cảm nhận giá trị lao động.

Có mặt tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, các bạn trẻ được nhân viên hướng dẫn từng công đoạn chăm sóc phần mộ. Công việc bắt đầu từ quét dọn lá cây, nhổ cỏ dại, xới đất, lau chùi bia mộ, vệ sinh chum nước đến cắt tỉa cây xanh, chăm sóc hoa và kiểm tra tổng thể khuôn viên. Đây được xem là những công việc không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn. Đặc biệt, khi thực hiện tại khu vực nghĩa trang, mỗi thao tác đều cần sự nhẹ nhàng, tôn trọng và giữ gìn không gian trang nghiêm.

Khoác trên mình chiếc áo bảo vệ, em Đoàn Doãn Thạch Thảo (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ, vốn vẫn luôn tò mò về công việc bảo vệ tại những nghĩa trang sẽ thế nào nên cô bạn quyết định đăng ký trải nghiệm bảo vệ ca đêm tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên.

Nữ sinh 21 tuổi chia sẻ, mới đầu trải nghiệm công việc đi tuần ở nghĩa trang cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, khi được hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm, nữ sinh dần tự tin hơn.

Lần đầu tiên tham gia tuần tra tại khu vực nghĩa trang vào ban đêm, nữ sinh không tránh khỏi cảm giác có chút hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên bảo vệ hướng dẫn về các tuyến đường, khu vực cần kiểm tra, thời gian tuần tra và cách xử lý khi phát sinh tình huống, Thảo dần cảm thấy tự tin hơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm công việc như vậy. Ban đêm không gian khá yên tĩnh, công việc chủ yếu là đi tuần, kiểm tra các khu vực. Tôi thấy đây là công việc có ý nghĩa, góp phần tạo ra giá trị cho cộng đồng và giúp những người đã khuất được chăm sóc, bảo vệ”, Thảo chia sẻ.

Cùng trải nghiệm công việc tuần tra, em Nguyễn Phạm Nhật Minh (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội) cho biết, trước đây chưa từng đến nghĩa trang vào ban đêm. “Trải nghiệm lần này giúp tôi hiểu hơn những vất vả của nhân viên bảo vệ khi phải thức xuyên đêm, thường xuyên kiểm tra các khu vực để bảo đảm an ninh”, Nhật Minh cho hay.

Nam sinh viên trong lần trải nghiệm nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ nghĩa trang về đêm.

Không chỉ có các bạn sinh viên, các nhân viên công sở GenZ cũng có những trải nghiệm đáng nhớ này. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (27 tuổi, nhân viên bán hàng trên sàn thương mại điện tử, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, công việc thường ngày của chị chủ yếu gắn với máy tính, kiểm tra thông tin và xử lý hình ảnh sản phẩm trên hệ thống. Để tìm thấy một trải nghiệm mới mẻ, Dương cũng quyết định tham gia trải nghiệm chăm sóc, bảo vệ khuôn viên nghĩa trang.

“Thực tế, công việc vất vả và mất sức hơn tôi nghĩ rất nhiều. Các cô nhân viên hướng dẫn phải quét sạch khuôn viên, nhổ cỏ, lau phần mộ, vệ sinh các vật dụng xung quanh rồi chăm sóc cây xanh. Công việc không quá khó nhưng cần sự tỉ mỉ và nhanh tay. Chúng tôi làm văn phòng, ít phải lao động chân tay nên đôi khi còn lúng túng”, chị Dương chia sẻ.

Để trải nghiệm những công việc ít người biết tới và tìm thấy những góc nhìn mới trong cuộc sống thường nhật, nhiều GenZ đã tìm đến trải nghiệm chăm sóc mộ phần ở nghĩa trang.

Cùng tham gia chương trình, chị Vũ Hồng Ngọc (24 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng trên sàn thương mại điện tử, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cũng xem đây là cơ hội để thử sức với những công việc chưa từng làm.

Chị Ngọc cho biết, các nhân viên tại đây hướng dẫn khá chi tiết, thậm chí trực tiếp làm mẫu để người trải nghiệm thực hiện đúng thao tác. Từ việc quét lá, nhổ cỏ, xới đất đến lau chùi phần mộ đều được sắp xếp theo trình tự để bảo đảm hiệu quả vệ sinh.

“Công việc này giúp tôi hiểu hơn sự vất vả của những người lao động trực tiếp. Đặc biệt, khi trời nắng nóng, những người làm công việc chăm sóc nghĩa trang phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Tôi nghĩ mình cần trân trọng hơn công sức của họ. Đây cũng là dịp để tôi nhớ về ông bà, tổ tiên và những người đã khuất”, chị Ngọc chia sẻ.

Những cô gái trẻ thường ngày chỉ tiếp xúc với màn hình máy tính, nay có cơ hội trải nghiệm công việc ở địa điểm đặc biệt.

Người có hơn 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc, vệ sinh phần mộ, chị Bùi Thị Thêm (43 tuổi, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ), khá bất ngờ trước sự tiếp thu nhanh và tinh thần nhiệt tình của các bạn trẻ.

Theo chị Thêm, trước khi bắt đầu công việc, nhân viên thường hướng dẫn các bạn thực hiện từng bước, từ cách sử dụng dụng cụ, vệ sinh khuôn viên đến lau chùi các phần mộ. Sau khi hoàn thành, nếu gia đình có chuẩn bị hương tại phần mộ, nhân viên sẽ thắp hương, xin phép và chào các cụ trước khi chuyển sang khu vực khác.

“Chúng tôi quan niệm mỗi khuôn viên phần mộ giống như một gia đình. Khi bước vào, mình phải xin phép các cụ, sau khi dọn dẹp xong cũng thắp hương, chào các cụ rồi mới sang khu vực khác. Các bạn trẻ hôm nay tiếp thu khá nhanh, nhiều công việc chỉ cần hướng dẫn qua là đã có thể thực hiện”, chị Thêm chia sẻ.

Với người đã quen công việc ngoài trời, những thao tác quét dọn, lau chùi đã trở thành công việc thường ngày. Tuy nhiên, với những người vốn quen môi trường văn phòng, đây lại là trải nghiệm hoàn toàn mới.

Chị Thêm - người hướng dẫn các bạn trẻ thực hiện công việc ở nghĩa trang.

Bà Hoàng Thị Quốc Khánh, Đại diện Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên cho biết, những người đăng ký tham gia chủ yếu thuộc thế hệ trẻ, sinh từ năm 2000 đến 2005, trong đó có cả sinh viên và nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, văn phòng ở Hà Nội. Một số bạn còn chủ động di chuyển từ địa phương khác đến để trải nghiệm.

Theo Bà Khánh, đơn vị có quy định về độ tuổi lao động, chỉ tiếp nhận người tham gia đủ 18 tuổi trở lên. Các bạn được giới thiệu công việc, hướng dẫn quy trình và bố trí trải nghiệm phù hợp với từng vị trí, từ chăm sóc phần mộ đến tìm hiểu công việc tuần tra, bảo vệ.

Theo Bà Khánh, trong nhịp sống hiện đại, khi phần lớn thời gian của người trẻ gắn với màn hình máy tính và công việc chuyên môn, những trải nghiệm lao động trực tiếp như tại nghĩa trang mang đến một góc nhìn khác về cuộc sống.

“Từ việc cầm chổi quét lá, nhổ từng bụi cỏ, lau từng phần mộ đến những bước chân tuần tra trong đêm, mỗi công việc đều giúp người trẻ hiểu rằng phía sau một không gian sạch đẹp, trang nghiêm là sự đóng góp thầm lặng của những người lao động”, Bà Khánh cho biết.