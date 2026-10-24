Sinh viên Gen Z biến thân chuối thành vật liệu sinh học, phát triển kính AR cho người khiếm thính

Từ những vấn đề rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống, sinh viên Gen Z đang tìm cách tạo ra những giải pháp mới bằng công nghệ, tư duy sáng tạo và sự thấu hiểu cộng đồng. Và với Sinh viên thế hệ mới 2026 những ý tưởng ấy không chỉ gây chú ý bởi tính mới lạ mà còn khiến người xem tò mò về cách người trẻ biến những điều mình trăn trở thành dự án cụ thể.

Không phải những ý tưởng xa vời, nhiều dự án nổi bật tại vòng tuyển sinh miền Trung và miền Nam lại bắt đầu từ chính những trải nghiệm của sinh viên trong gia đình, quê hương và cộng đồng nơi các bạn sinh sống.

Từng chứng kiến những khó khăn của người thân lớn tuổi, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM đã phát triển dự án VieGrand AI Plus.

Nhóm sinh viên của Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ camera AI, robot VieBot đến thiết bị đeo tay và ứng dụng di động, nhóm mong muốn xây dựng một hệ sinh thái công nghệ giúp người cao tuổi được theo dõi và chăm sóc sức khỏe chủ động hơn. Một ý tưởng công nghệ hiện đại, nhưng điểm xuất phát lại rất gần gũi: sự quan tâm dành cho ông bà, cha mẹ.

Với Logitop, nhóm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lựa chọn một nguyên liệu ít ai ngờ tới: thân chuối sau thu hoạch. Thay vì trở thành phế phẩm nông nghiệp, thân chuối được nghiên cứu để tạo ra những tấm lót sinh học thân thiện với môi trường, góp phần giảm rác thải nhựa.

Một nghề truyền thống sẽ đi về đâu nếu những sản phẩm làm ra ngày càng khó tìm được người mua? Câu hỏi ấy đã thôi thúc Mai Thị Cẩm Tú cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện dự án “Giữ một nghề, dệt nên tương lai”. Bằng việc số hóa những câu chuyện văn hóa phía sau từng sản phẩm thổ cẩm, nhóm mong muốn đưa giá trị của nghề dệt truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới cho sản phẩm địa phương.

Nhóm sinh viên mong muốn đưa giá trị của nghề dệt truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Ba dự án, ba hướng tiếp cận khác nhau, nhưng đều cho thấy một tinh thần chung: Gen Z không chỉ nhìn thấy những vấn đề trong cuộc sống, mà còn muốn trở thành một phần của lời giải.

Đặc biệt, nhân tố bí ẩn cuối cùng cũng chính thức xuất hiện, hoàn thiện đội hình 8 đội thi bước vào hành trình chinh phục những thử thách phía trước. Theo đó, đội thi thứ 8 chính thức gọi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng với dự án SignSound!

SInh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng với ý tưởng giúp người điếc bẩm sinh và người khiếm thính có thể giao tiếp, kết nối với cộng đồng.

Mang đến một góc nhìn đầy nhân văn về công nghệ, nhóm sinh viên Đà Nẵng lựa chọn giải quyết một vấn đề không hề đơn giản: Làm thế nào để người điếc bẩm sinh và người khiếm thính có thể giao tiếp, kết nối với cộng đồng thuận tiện hơn?

Câu trả lời của các bạn là SignSound – kính thực tế tăng cường (AR), được thiết kế để hiển thị phụ đề và nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu ngay trong tầm mắt người sử dụng.

Không chỉ gây chú ý bởi ý tưởng công nghệ, SignSound còn mang đến một thông điệp ý nghĩa: Công nghệ không chỉ giúp con người làm được nhiều việc hơn, mà còn có thể giúp chúng ta đến gần nhau hơn.

Trước những ý tưởng đa dạng và đầy tiềm năng, MC Khánh Vy hài hước nhận xét về người bạn đồng hành Sơn Lâm: “Anh Sơn Lâm mà làm giám khảo thì chắc phải có 8 quán quân!”