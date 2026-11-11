Sinh viên được khuyến khích đề xuất sáng kiến bảo vệ môi trường

Ngày 11/11, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp PDA & Partners phát động cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện trong sinh viên - GEN.IMPACT 2026”, tại Hà Nội, với chủ đề “Hành động vì môi trường - Make Earth Matter”.

Cuộc thi hướng tới đổi mới hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với kiến thức chuyên môn, nghiên cứu khoa học và khả năng sáng tạo của sinh viên. Thay vì chỉ tham gia các hoạt động có sẵn, sinh viên được khuyến khích chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và trực tiếp triển khai những sáng kiến phục vụ cộng đồng.

Chương trình có sự tham dự của: Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện trong sinh viên - GEN.IMPACT 2026”.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa định hướng “mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Lễ phát động, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam cho biết, hoạt động tình nguyện cần chuyển từ tham gia sang chủ động đề xuất, thiết kế và thực hiện giải pháp; từ những kết quả trước mắt hướng tới các công trình, sản phẩm có giá trị lâu dài, có thể duy trì và nhân rộng.

Dẫn số liệu từ Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2026, anh Lâm Tùng cho biết, Bản đồ số Mùa Hè Xanh toàn quốc ghi nhận 844 đội hình, với gần 60.000 sinh viên tình nguyện tham gia tại 555 xã, phường, triển khai 3.746 công trình, phần việc, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.

Theo anh Lâm Tùng, những kết quả này cho thấy sức lan tỏa của phong trào tình nguyện. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị bền vững của từng hoạt động.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong lĩnh vực môi trường, sinh viên có thể phát huy lợi thế về kiến thức chuyên ngành, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề như ô nhiễm, rác thải, suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

GEN.IMPACT 2026 tập trung vào năm nhóm nội dung, gồm: lối sống xanh; đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trong bảo vệ môi trường; truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Các đội thi phải xây dựng sáng kiến theo quy trình gồm: xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, lập kế hoạch triển khai và đo lường tác động. Ngoài hạng mục chính Sáng kiến Giải pháp, thí sinh có thể đăng ký hai hạng mục bổ trợ là Phim ngắn và Thiết kế hình ảnh.

Anh Lâm Tùng cho biết, với mạng lưới 24 Hội Sinh viên cấp Tỉnh, 278 tổ chức Hội Sinh viên cấp Trường, 16 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng hơn 2,4 triệu sinh viên, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng, cuộc thi tiếp cận được đông đảo sinh viên thuộc nhiều ngành học, lĩnh vực khác nhau.

Lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội chủ động phát hiện, hỗ trợ sinh viên có ý tưởng giải quyết vấn đề môi trường tại địa phương; các trường đại học, cao đẳng tạo điều kiện để sinh viên gắn hoạt động tình nguyện với học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Giảng viên, nhà khoa học được kỳ vọng tham gia tư vấn, hướng dẫn và kiểm chứng tính chuyên môn của các sáng kiến.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện trong sinh viên - GEN.IMPACT 2026”.

Ban tổ chức cũng được yêu cầu coi trọng tính khả thi, tác động xã hội và khả năng ứng dụng của từng ý tưởng; chủ động kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, địa phương để hỗ trợ các đội trong quá trình dự thi và triển khai dự án sau cuộc thi.

“Các bạn hãy bắt đầu từ chính những vấn đề môi trường ở nơi mình học tập, sinh sống. Một ý tưởng không nhất thiết phải thật lớn, nhưng cần xuất phát từ vấn đề có thật, được xây dựng bằng tri thức, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm”, anh Lâm Tùng nói.

Tổng giá trị giải thưởng mùa đầu tiên là 500 triệu đồng. Trong đó, giải Nhất hạng mục Sáng kiến Giải pháp trị giá 100 triệu đồng. Đáng chú ý, những sáng kiến xuất sắc sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế, gắn với Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2027. Qua đó, Ban tổ chức đánh giá hiệu quả, khả năng duy trì và nhân rộng các mô hình.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 9/2027. Hồ sơ vòng Sơ khảo được tiếp nhận trực tuyến tại website genimpact.vn từ ngày 6/11 đến 31/12/2026. Ban tổ chức dự kiến chọn 40 sáng kiến vào bán kết và 10 sáng kiến xuất sắc nhất tham dự Chung kết toàn quốc, tổ chức ngày 15/5/2027, tại TP. HCM.