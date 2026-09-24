Sinh viên được hưởng học bổng hỗ trợ trong thời gian bao lâu?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng áp dụng cho các năm tuyển sinh 2025 và 2026. Mức điểm này áp dụng đối với 15 nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Danh sách 15 nhóm ngành đào tạo được áp dụng chính sách bao gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái Đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngưỡng điểm vừa ban hành được xác định nhằm áp dụng cho nhóm không vượt quá 30% số lượng thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất theo từng nhóm ngành. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ căn cứ trên mức điểm sàn này để xét chọn người học đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Năm tuyển sinh 2025, mức điểm xét hưởng học bổng của các nhóm ngành dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, nhóm ngành Vật lý kỹ thuật sở hữu mức điểm xét cao nhất là 24,35 điểm. Hai nhóm ngành Khoa học vật chất và Máy tính cùng ghi nhận mức điểm 24,30 điểm.

Tiếp đó là nhóm ngành Toán học cùng Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông với mức 24,10 điểm; nhóm Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường lấy 24,00 điểm; nhóm Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật lấy 23,30 điểm. Các nhóm ngành còn lại như Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học Trái Đất, Thống kê, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng đều có mức điểm xét là 22,50 điểm.

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng các năm tuyển sinh 2025 và 2026. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng học bổng tiếp tục dao động trong khoảng 22,50 đến 24,35 điểm. Ở năm học này, có 3 nhóm ngành cùng giữ mức điểm xét cao nhất là 24,35 điểm, bao gồm Khoa học vật chất, Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông cùng Vật lý kỹ thuật. Nhóm Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường có mức điểm 23,95 điểm; nhóm Máy tính đạt 23,85 điểm; nhóm Toán học cùng Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật đạt 23,60 điểm. Mức điểm 22,50 điểm được áp dụng cho các nhóm ngành còn lại gồm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học Trái Đất, Thống kê, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.

Về giá trị và thời gian thụ hưởng, người học trình độ đại học đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính với thời gian tối đa 10 tháng trong mỗi năm học. Mức hỗ trợ hằng tháng được phân chia cụ thể theo từng chương trình đào tạo. Sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng nhận mức hỗ trợ 5,5 triệu đồng một tháng. Sinh viên thuộc chương trình ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản nhận mức hỗ trợ 4,2 triệu đồng một tháng. Mức hỗ trợ 3,7 triệu đồng một tháng áp dụng cho người học các chương trình thuộc ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Tổng thời gian cấp học bổng được quy định khống chế tối đa không quá 4 năm đối với chương trình cử nhân và không quá 5 năm đối với chương trình kỹ sư có yêu cầu từ 150 tín chỉ trở lên. Việc duy trì học bổng qua các năm học sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ cũng như thành tích nghiên cứu khoa học của từng sinh viên.