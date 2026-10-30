Sinh viên đưa ý tưởng khởi nghiệp đến gần thực tiễn

Sinh viên Trường Đại học Thương mại chia sẻ, thuyết trình về dự án khởi nghiệp của mình - đêm 29/10.

Cơ hội để sinh viên phát triển ý tưởng sáng tạo

Chia sẻ tại đêm Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU” năm 2026 (TMU'S STARTUP 2026) do Trường Đại học Thương mại tổ chức (29/10), PGS.TS Bùi Hữu Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại - nhấn mạnh, khởi nghiệp sáng tạo là động lực quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo ông, Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ đã cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặt mục tiêu lan tỏa làn sóng khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trong hệ sinh thái đó, cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò kết nối Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng khát vọng, phát hiện và ươm tạo tài năng, ý tưởng khởi nghiệp. “Tại Trường Đại học Thương mại, TMU'S STARTUP 2026 là minh chứng sinh động cho sứ mệnh đó”- PGS.TS Bùi Hữu Đức cho biết.

PGS.TS Bùi Hữu Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại: Khởi nghiệp sáng tạo là động lực quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Đánh giá các dự án vào vòng chung kết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhận định, sinh viên đã thể hiện tư duy sáng tạo, góc nhìn nhạy bén khi phát hiện những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn và thu hút sự quan tâm.

PGS.TS Bùi Hữu Đức bày tỏ kỳ vọng sự đồng hành của doanh nghiệp sẽ giúp những ý tưởng có tính khả thi được hiện thực hóa, thay vì chỉ dừng lại ở các dự án trên giấy.

Từ ý tưởng đến cơ hội triển khai thực tế

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Văn Minh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đánh giá cao những đổi mới trong đào tạo đại học theo hướng tăng tính thực tiễn.

Các dự án khởi nghiệp của sinh viên không còn chỉ dừng ở phạm vi học thuật mà ngày càng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp.

Các dự án khởi nghiệp của sinh viên không còn chỉ dừng ở phạm vi học thuật mà ngày càng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông, việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia cố vấn, hướng dẫn từng nhóm dự án giúp sinh viên tiếp cận kinh nghiệm vận hành, kinh doanh thực tế. Qua đó, các em có cơ hội học hỏi từ cả những câu chuyện thành công lẫn thất bại của người đi trước, hiểu rõ hơn những thách thức trên hành trình khởi nghiệp.

Đề cập đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Trần Văn Minh cho rằng, công nghệ này có thể hỗ trợ tối ưu hóa nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, AI vẫn là công cụ hỗ trợ; tính khả thi, khả năng thương mại hóa và tạo doanh thu, lợi nhuận của dự án phụ thuộc đáng kể vào con người, từ chất lượng ý tưởng đến năng lực tổ chức, vận hành và triển khai.

Qua quan sát từ các dự án của cuộc thi năm nay, ông Trần Văn Minh ghi nhận sự đầu tư, tìm tòi và nỗ lực nghiên cứu dữ liệu gắn với thực tiễn của sinh viên. Dù vậy, ông cũng lưu ý quá trình chuyển một ý tưởng thành hoạt động kinh doanh thực tế đòi hỏi thời gian, kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dự án đoạt giải nhất được vinh danh, khen thưởng.

Chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Thảo Nguyên – sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thương mại - cho biết, dự án của nhóm xây dựng website tích hợp các video bài giảng hướng dẫn phụ huynh sử dụng giáo cụ. Dự án đồng thời ứng dụng AI để theo dõi tiến độ hoạt động của phụ huynh, đánh giá hiệu quả của giáo cụ, qua đó hỗ trợ nhóm điều chỉnh và cải tiến sản phẩm.

Theo Thảo Nguyên, việc tham gia cuộc thi giúp nhóm có cơ hội kết nối với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các cố vấn có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, kinh doanh. Nữ sinh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn từ các chuyên gia, doanh nghiệp, từng bước đưa ý tưởng vào thực tế.

Ban tổ chức trao giải nhì cho sinh có dự án khởi nghiệp xuất sắc

Các đội đoạt giải ba được Ban tổ chức trao thưởng.

Được phát động ngày 31/3/2026, mùa thi thứ IV trải qua hơn 7 tháng với các vòng thi từ “Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp” đến “Đối mặt với nhà đầu tư”. Vượt qua gần 100 nhóm ý tưởng, 12 đội thi với gần 60 sinh viên đã góp mặt tại đêm chung kết, đại diện cho hơn 24.000 sinh viên Trường Đại học Thương mại. Từ năm 2023, cuộc thi đã ghi dấu ấn khi sinh viên nhà trường giành 1 giải Nhất, 2 giải Ba tại Chung kết cuộc thi quốc gia “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và 1 giải “Promising Innovation” tại Diễn đàn ASEAN – India Grassroots Innovation Forum tổ chức tại Malaysia. Những kết quả này cho thấy, cuộc thi không chỉ là sân chơi phát triển ý tưởng mà còn mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, nâng cao năng lực khởi nghiệp và từng bước kiểm chứng tính khả thi của dự án trong môi trường thực tế. Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU” năm 2026 cũng hướng tới Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển (10/11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).