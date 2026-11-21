Tại vòng chung khảo cuộc thi IoT Applications 2026 diễn ra mới đây tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 19 đội thi đến từ 4 trường đại học giới thiệu các sản phẩm công nghệ hướng tới những vấn đề trong đời sống. Thay vì chỉ trình bày ý tưởng trên giấy, các đội đưa sản phẩm đến không gian triển lãm, trực tiếp trình diễn tính năng và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Đáng chú ý, nhiều đề tài lựa chọn những vấn đề gần gũi với nhu cầu xã hội. Đội TECH thuộc Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ phát triển sản phẩm “Thiết bị giám sát và theo dõi thời tiết”, hướng tới việc thu thập, kết nối và hiển thị dữ liệu môi trường. Sản phẩm giành giải Nhất cuộc thi.

Sinh viên giới thiệu sản phẩm tại cuộc thi.

Trong bối cảnh chất lượng không khí ngày càng được người dân quan tâm, đội Phoenix IoT mang đến “Thiết bị đo chất lượng không khí xách tay tích hợp giám sát từ xa IoT”. Điểm hấp dẫn của ý tưởng nằm ở tính gần gũi. Thay vì xem chất lượng không khí là một thông số xa vời, người dùng có thể hình dung việc mang theo một thiết bị đo và theo dõi dữ liệu từ xa. Sản phẩm này đạt giải Nhì.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, đội DNH HNUE giới thiệu sản phẩm “Bác sĩ khám bệnh cho cây trồng”, ứng dụng công nghệ hỗ trợ nhận diện, phát hiện bệnh trên cây. Sản phẩm đạt giải Ba, đồng thời cho thấy sinh viên kỹ thuật hoàn toàn có thể tìm thấy những đề tài sáng tạo từ chính nhu cầu của nông nghiệp và đời sống hàng ngày.

Ngoài ra, cuộc thi còn có hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai ứng dụng AIoT, buồng sinh trưởng thực vật thông minh, mô hình phân loại sản phẩm bằng điện toán biên, cùng các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cảnh báo té ngã cho người cao tuổi. Sự phong phú ấy cho thấy sức mạnh của cách tiếp cận liên ngành, khi IoT, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số được vận dụng để giải quyết những nhu cầu cụ thể.

IoT Applications 2026 do Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Thủy lợi và Đại học Phenikaa tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn SPRIX INC (Nhật Bản).

Sinh viên Khoa Kĩ thuật và Công nghệ giành một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và ba giải Danh dự tại cuộc thi.

Cuộc thi khởi động từ tháng 7/2026, tạo cơ hội để sinh viên trải qua quá trình hình thành ý tưởng, thiết kế, lập trình, chế tạo và hoàn thiện sản phẩm. Kết quả chung khảo, sinh viên Khoa Kĩ thuật và Công nghệ giành một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và ba giải Danh dự.

Giá trị của IoT Applications 2026 không chỉ nằm ở bảng xếp hạng. Mỗi sản phẩm là một hành trình học tập chủ động, nơi người học được rèn luyện tư duy thiết kế, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực trình bày và phản biện, đồng thời học cách nhìn một vấn đề xã hội dưới góc độ giải pháp kỹ thuật. Đây cũng là những năng lực cần thiết của nguồn nhân lực trong thời đại số và của đội ngũ giáo viên tương lai có khả năng đưa STEM, công nghệ vào nhà trường phổ thông một cách sinh động.

IoT Applications 2026 cho thấy dấu ấn của Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ không chỉ ở thành tích hay năng lực tổ chức một cuộc thi liên trường. Điều quan trọng hơn là một môi trường đào tạo khuyến khích sinh viên dám nghĩ, dám làm, biến kiến thức thành sản phẩm hữu ích. Đó cũng là cách hiện thực hóa tinh thần “Khám phá tự nhiên – Sáng tạo tri thức – Làm chủ công nghệ” của Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.