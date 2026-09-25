Sinh viên du lịch – khách sạn trang bị gì để đáp ứng chuẩn quốc tế?

Tăng cường trải nghiệm thực tế

ThS Võ Công Trí, Hiệu trưởng thường trực Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, cho biết trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp được duy trì ở mức cao, khoảng 90% sinh viên. Ở một số ngành như du lịch - nhà hàng - khách sạn, nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng chính thức ngay trong thời gian thực tập. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình đào tạo đang từng bước gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo ông, kết quả này nhờ định hướng đào tạo của nhà trường theo hướng gắn lý thuyết với thực hành và tăng cường trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội tham gia thực tập, kiến tập và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế trong quá trình học. Nhà trường cũng duy trì hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

“Nhà trường xác định kết nối doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động như tham quan, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp; tọa đàm với các chuyên gia đang làm việc trong ngành; tham gia workshop, các chương trình trải nghiệm nghề và ngày hội tuyển dụng. Thông qua những hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hiểu rõ hơn yêu cầu của nhà tuyển dụng và chủ động chuẩn bị kỹ năng cho quá trình đi làm sau khi tốt nghiệp”, ThS Võ Công Trí chia sẻ.

Bên cạnh tay nghề, sinh viên còn được rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và ý thức tuân thủ quy trình. Ngoài ra, thời gian đào tạo tương đối phù hợp với nhu cầu gia nhập thị trường lao động sớm, giúp sinh viên có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

ThS Võ Công Trí cho rằng một trong những lợi thế của sinh viên trường nghề là được chú trọng đào tạo thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề trong suốt quá trình học. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi doanh nghiệp cần nhân sự có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

Từ năm 2023, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist đã áp dụng mô hình Hybrid cho các chương trình nghề Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn và Quản trị nhà hàng - khách sạn

ThS Đào Văn Phương, đại diện Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, cho hay với mô hình này nhà trường phân chia nội dung theo tính chất của từng mô-đun. Phần lý thuyết, tài liệu, video hướng dẫn, bài tập và kiểm tra tiến độ được đưa lên hệ thống quản lý học tập. Phần thực hành được tổ chức trực tiếp tại trường, tại môi trường mô phỏng hoặc tại doanh nghiệp đối tác, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia trong ngành.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn trong một buổi học thực hành tại trường

Điểm nổi bật của mô hình là cách tổ chức lớp học đảo ngược. Trước buổi học trực tiếp, học viên tự nghiên cứu nội dung lý thuyết trên hệ thống. Khi đến lớp, thời gian được dùng cho thảo luận, làm việc nhóm, thực hành kỹ năng và xử lý các tình huống thường gặp trong nhà hàng, khách sạn. Vì vậy, giờ học trực tiếp không lặp lại toàn bộ bài giảng lý thuyết mà tập trung vào những việc cần có giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa ngay tại chỗ.

Trong cấu trúc được nghiên cứu, khoảng 70% nội dung được triển khai trực tuyến và 30% nội dung được tổ chức trực tiếp. Tỷ lệ này được áp dụng theo tính chất nội dung của các mô-đun, không có nghĩa mọi kỹ năng nghề đều được chuyển lên môi trường trực tuyến. Những nội dung cần thao tác và tương tác trực tiếp như pha chế, phục vụ, lễ tân, buồng phòng, chế biến món ăn, tổ chức tiệc hoặc điều phối hoạt động vẫn được bố trí thực hành.

Cách làm này phù hợp với kinh nghiệm đào tạo thực hành của nhà trường và nhu cầu học tập ngày càng đa dạng. Người học có thể chủ động tiếp cận kiến thức theo tiến độ cá nhân, nhưng vẫn được rèn nghề trong môi trường có hướng dẫn. Giảng viên cũng có thêm dữ liệu về tiến độ học tập để hỗ trợ đúng nội dung mà từng học viên còn yếu.

“Mô hình Hybrid đã tạo thêm một phương án học nghề phù hợp cho nhiều nhóm học viên. Kết quả khảo sát cho thấy mô hình được người học chấp nhận ở mức cao. Quan trọng hơn, đào tạo nghề có thể linh hoạt về thời gian và không gian, miễn là nhà trường giữ đúng chuẩn đầu ra và tổ chức đầy đủ phần thực hành cần thiết”, ThS Phương chia sẻ.

Thiếu nhân lực có chất lượng cao

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, cho biết lĩnh vực du lịch – nhà hàng – khách sạn không thiếu việc làm nhưng đang thiếu nhân lực chất lượng, có thể làm việc ngay và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, nhà trường cần tăng cường liên kết doanh nghiệp, đổi mới đào tạo; sinh viên chủ động nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng nghề.

Theo ông Tuấn, chương trình đào tạo cần tăng thời lượng thực hành, đưa sinh viên thực tập sớm tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành; có thể tham khảo mô hình 70% thực hành – 20% học từ doanh nghiệp và người có kinh nghiệm – 10% lý thuyết nền tảng. Doanh nghiệp và chuyên gia cần tham gia góp ý chương trình, giảng dạy; đồng thời tăng ứng dụng phần mềm quản lý khách sạn, công nghệ đặt phòng và các công cụ số. Nội dung đào tạo cũng cần cập nhật xu hướng du lịch xanh, phát triển bền vững và chăm sóc khách hàng trong môi trường số.

Về phía sinh viên, ngoài chuyên môn cần chú trọng ngoại ngữ, giao tiếp, xử lý tình huống, hiểu tâm lý khách hàng và sử dụng công nghệ. Đặc biệt, kỹ năng tự học và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng, thể hiện qua việc biết tìm kiếm thông tin, khai thác AI, học ngoại ngữ, học hỏi từ người đi trước, tự đánh giá điểm yếu, xây dựng portfolio và thường xuyên cập nhật xu hướng của ngành. Đây là nền tảng giúp sinh viên nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường lao động.