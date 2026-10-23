Sinh viên Đồng Tháp kết nối lịch sử với nghiên cứu khoa học

Thông qua những chuyến tham quan thực tế, tọa đàm nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sinh viên có điều kiện tiếp cận tư liệu, hiện vật, từ đó khơi gợi ý tưởng, cảm hứng, lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với từng ngành học.

Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tìm hiểu lịch sử thông qua hoạt động tham quản bảo tàng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hoạt động tham quan giúp sinh viên tiếp cận tư liệu, hiện vật để lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với từng ngành học. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hoạt động tham quan sẽ khơi gợi ý tưởng, cảm hứng cho lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với từng ngành học của sinh viên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các hoạt động tham quan giúp sinh viên tiếp cận tư liệu, hiện vật để lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với từng ngành học. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 65 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển tại Trường Đại học Đồng Tháp (tối 22/10/2026), góp phần gắn tìm hiểu lịch sử với nghiên cứu khoa học. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ra mắt Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy tinh thần chủ động học hỏi trong sinh viên. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

PGS.TS Phùng Thái Dương, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 65 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sinh viên Khoa Khoa học xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp) tham gia câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN