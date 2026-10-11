Sinh viên Đồng Tháp công diễn vở cải lương tuồng cổ 'Đường về San Hậu'

Poster giới thiệu vở diễn Đường về San Hậu.

“Đường về San Hậu” là vở diễn mang đậm màu sắc sân khấu truyền thống, được Câu lạc bộ Cải lương Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp dành nhiều thời gian tập luyện, dàn dựng. Vở diễn khai thác tích truyện "Sơn Hậu", một trong những tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật hát bội truyền thống Việt Nam.

Vở diễn đề cao lòng trung nghĩa, tinh thần xả thân vì đại cuộc, tình bạn thủy chung và khát vọng bảo vệ chính nghĩa trước những âm mưu tranh đoạt quyền lực. Với thời lượng hơn 4 giờ, vở diễn gây ấn tượng bằng những màn vũ đạo đẹp mắt, trang phục rực rỡ cùng hệ thống cảnh trí, màn hình LED được đầu tư công phu.

Các diễn viên và khán giả sau khi kết thúc vở diễn.

Dưới sự dàn dựng của nghệ sĩ Cao Mỹ Châu và chỉ huy biểu diễn Võ Triệu Anh, vở diễn quy tụ gần 50 diễn viên thuộc Câu lạc bộ Cải lương Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, Nhóm múa VHV, Nhóm lính Sen... cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của những người trẻ đối với loại hình nghệ thuật dân tộc.

Không chỉ đòi hỏi kỹ năng ca diễn, vở cải lương tuồng cổ còn đặt ra yêu cầu cao đối với diễn viên trong việc thể hiện vũ đạo, hình thể, phong cách biểu diễn và tính cách nhân vật.

Hình ảnh trong vở diễn.

Vì vậy, việc dàn dựng một vở diễn dài hơn 4 giờ là thử thách đáng kể đối với lực lượng diễn viên trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn sân khấu.

Hình ảnh trong vở diễn.

Điểm nhấn của vở diễn là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn cải lương tuồng cổ với các yếu tố kỹ thuật sân khấu hiện đại. Những bộ trang phục được chăm chút về kiểu dáng, màu sắc, kết hợp nghệ thuật hóa trang nhân vật, các màn vũ đạo và những lớp diễn đông người đã góp phần tạo nên không gian sân khấu sinh động, giàu tính thẩm mỹ.

Hình ảnh trong vở diễn.

Sinh viên Võ Triệu Anh, Lớp Đại học Quản lý Văn hóa 23A, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cải lương Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp cho biết: Thông qua chương trình, Câu lạc bộ Cải lương Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật cải lương Nam Bộ, nhất là dòng cải lương tuồng cổ; đồng thời tạo cơ hội để sinh viên và công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với sân khấu truyền thống.

Hình ảnh trong vở diễn.

Buổi công diễn “Đường về San Hậu” không chỉ là hoạt động giao lưu, thưởng thức nghệ thuật mà còn cho thấy tinh thần chủ động của những người trẻ trong việc học hỏi, kế thừa và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.

Hình ảnh trong vở diễn.

Từ niềm đam mê và những nỗ lực tập luyện, các thành viên câu lạc bộ đang góp thêm sức sống cho nghệ thuật cải lương trên quê hương Đồng Tháp. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với những nỗ lực gìn giữ, trao truyền và lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến thế hệ trẻ.