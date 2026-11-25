Nhóm sinh viên DNC thực hiện clip giới thiệu Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026.

Sức trẻ DNC lan tỏa hình ảnh hạt gạo Việt

Từ những hình ảnh gần gũi về cây lúa, hạt gạo quê hương, nhóm sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã thực hiện clip giới thiệu Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Trong đó, sự tham gia của một nữ sinh viên Ấn Độ giúp câu chuyện về hạt gạo Việt được kể bằng góc nhìn mới mẻ, góp phần đưa hình ảnh Cần Thơ và nông nghiệp Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nhóm thực hiện clip gồm Phạm Thảo Trang, Phạm Minh Hiếu (ngành Truyền thông đa phương tiện), Phan Nguyễn Đào Nguyên (ngành Kinh doanh quốc tế) và Neha Agarwal (Ấn Độ, ngành Y khoa quốc tế). Mỗi thành viên đảm nhận một góc nhìn, cùng góp sức giới thiệu hình ảnh Festival và những giá trị của hạt gạo Việt đến cộng đồng.

Với cách thể hiện sinh động, clip đưa người xem trở về với hình ảnh cây lúa thân thuộc trong đời sống người Việt, từ những cánh đồng quê đến hành trình sản xuất, chế biến và đưa hạt gạo vươn ra thị trường thế giới. Qua đó, nhóm muốn truyền tải thông điệp về giá trị kinh tế, văn hóa và những nỗ lực đổi mới của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Sinh viên Phạm Thảo Trang (phải) chia sẻ với bạn học Ấn Độ về nội dung Festival Lúa gạo Việt Nam.

Mỗi thành viên cùng góp sức giới thiệu hình ảnh Festival và những giá trị của hạt gạo Việt.

Một trong những nội dung được nhóm dành nhiều thời lượng giới thiệu là “Con đường lúa gạo” dài khoảng 300m tại Festival. Với kiến trúc nhà tre, mái lá và khoảng 25.000 chậu lúa ở nhiều giai đoạn sinh trưởng, không gian tái hiện hành trình phát triển của cây lúa, giúp người xem hình dung rõ hơn công sức lao động của người nông dân và giá trị phía sau mỗi hạt gạo.

Clip cũng giới thiệu các hoạt động nổi bật của Festival diễn ra từ ngày 22 - 25/11/2026 tại TP Cần Thơ, với thông điệp “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”. Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng, trưng bày sản phẩm lúa gạo, nông sản, máy móc và công nghệ phục vụ sản xuất; đồng thời tổ chức hội thảo, trình diễn thiết bị nông nghiệp, xúc tiến đầu tư và kết nối thương mại.

Hai sinh viên Phạm Thảo Trang (trái) và Phạm Minh Hiếu vận dụng kiến thức chuyên môn vào quá trình quay dựng clip.

Đảm nhận phần kỹ thuật quay dựng, hai sinh viên Phạm Thảo Trang và Phạm Minh Hiếu (ngành Truyền thông đa phương tiện) đã vận dụng kiến thức chuyên môn để ghi hình, chọn lọc hình ảnh, xử lý âm thanh và hoàn thiện clip. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên cùng cách dựng hình sinh động, chỉn chu giúp nội dung truyền tải mạch lạc, hấp dẫn hơn, góp phần tạo nên sản phẩm quảng bá gần gũi, trẻ trung và giàu sức lan tỏa.

Sinh viên quốc tế gửi tình yêu đến Tây Đô

Neha Agarwal (sinh viên Ấn Độ, ngành Y khoa quốc tế) cho biết, việc tham gia thực hiện clip mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là dịp để nữ sinh giới thiệu vùng đất mà mình đang học tập, sinh sống đến gia đình và bạn bè tại Ấn Độ. Sau một thời gian gắn bó với TP Cần Thơ, Neha Agarwal cảm nhận nơi đây không chỉ là địa điểm học tập mà còn dần trở thành quê hương thứ hai.

Hai sinh viên Phan Nguyễn Đào Nguyên (trái) và Neha Agarwal trong trang phục áo bà ba truyền thống, giới thiệu hình ảnh cây lúa Việt Nam.

“Em rất yêu quý con người, văn hóa và sự thân thiện của vùng đất miền Tây sông nước. Khi được tham gia quảng bá Festival, em cảm thấy vui và tự hào vì có thể giới thiệu nhiều hơn về Cần Thơ, về vẻ đẹp văn hóa, con người nơi đây cũng như những giá trị đặc sắc của hạt gạo Việt Nam đến bạn bè tại quê nhà”, nữ sinh chia sẻ.

Đối với Neha Agarwal, được góp một phần nhỏ bé để quảng bá hình ảnh thành phố mà mình yêu quý là một kỷ niệm rất đẹp trong quãng thời gian học tập tại Việt Nam. Nữ sinh hy vọng những hình ảnh và câu chuyện trong clip sẽ giúp người xem ở Ấn Độ hiểu hơn về Cần Thơ, về ngành hàng lúa gạo Việt Nam và có thêm mong muốn đến tham quan, trải nghiệm đất nước Việt Nam.

Sinh viên Việt - Ấn cùng kể chuyện hạt gạo Việt.

Còn với Phan Nguyễn Đào Nguyên, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, quá trình thực hiện clip đã giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử, giá trị của cây lúa, hạt gạo trong đời sống người Việt cũng như tiềm năng phát triển của ngành hàng này.

“Em nhận thấy Festival không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm nông nghiệp mà còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đưa hạt gạo Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường trên thế giới. Vì vậy, em mong muốn góp một phần sức trẻ, kiến thức và khả năng sáng tạo để lan tỏa hình ảnh hạt gạo Việt đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ và bạn bè quốc tế”, Đào Nguyên chia sẻ.

Từ một hoạt động quảng bá Festival, nhóm sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã góp phần kết nối những người trẻ đến từ các nền văn hóa khác nhau bằng câu chuyện chung về hạt gạo. Qua đó, hình ảnh nông nghiệp Việt Nam, vùng đất Tây Đô và thông điệp “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” được lan tỏa bằng chính sự nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ.