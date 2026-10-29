Sinh viên ĐH Phenikaa lan tỏa lối sống trách nhiệm với môi trường từ những hành động thiết thực
Từ việc thu gom những chai nhựa đã qua sử dụng vào mỗi thứ Tư hằng tuần, sinh viên ĐH Phenikaa đang từng bước đưa ý thức bảo vệ môi trường vào đời sống thường ngày. Thông qua chương trình 'Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối', hoạt động không chỉ khuyến khích thói quen phân loại, tái chế rác thải mà còn góp phần hình thành lối sống có trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng sinh viên.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-dh-phenikaa-lan-toa-loi-song-trach-nhiem-voi-moi-truong-tu-nhung-hanh-dong-thiet-thuc-post1889501.tpo