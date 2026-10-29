Sinh viên ĐH Phenikaa lan tỏa lối sống trách nhiệm với môi trường từ những hành động thiết thực

Hội viên phụ nữ thôn Bằng Phúc 1, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên) đang từng bước làm quen với kỹ năng số, từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên mạng đến quay video quảng bá sản phẩm địa phương. Mô hình Chi hội Phụ nữ số không chỉ giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế gia đình, chủ động thích ứng với môi trường số.