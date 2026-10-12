Sinh viên ĐH Lạc Hồng đạt giải xuất sắc nhất hạng mục đồng đội K-Speech 2026

Lễ trao giải Cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn Thế giới K-Speech lần thứ 30 năm 2026 diễn ra tại thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: NTCC.

PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai) cho biết, theo bằng khen chính thức, đội tuyển sinh viên của nhà trường được trao giải xuất sắc nhất hạng mục đồng đội chung kết K-Speech 2026.

Vòng chung kết và lễ trao giải diễn ra tại Lăng Vua Sejong, thành phố Yeoju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 580 năm ban bố Huấn dân chính âm, với thông điệp "Kết nối thế giới bằng K-Speech". Sự kiện quy tụ các đoàn đại biểu đến từ 27 quốc gia, góp phần thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục quốc tế.

Trước đó, tại Cuộc thi K-Speech lần thứ 14 tổ chức tại TPHCM với sự tham gia của sinh viên các trường đại học tại Việt Nam có đào tạo ngành Hàn Quốc học, đội tuyển Trường Đại học Lạc Hồng giành giải nhất hùng biện tập thể. Sinh viên Vũ Ngọc Khánh đạt giải nhì hùng biện cá nhân.

Từ kết quả này, đội tuyển tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi quốc tế và giành giải thưởng ở hạng mục đồng đội.

Đại diện sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng nhận giải thưởng tại cuộc thi K-Speech 2026.

Trường Đại học Lạc Hồng là trường đầu tiên tại Đồng Nai đào tạo chuyên ngành văn hóa Hàn Quốc. Thời gian qua, nhiều giảng viên, sinh viên của trường được Chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đại diện nhà trường, kết quả cho thấy ý nghĩa của việc phát triển năng lực ngoại ngữ gắn với kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, thuyết trình và hợp tác nhóm trong giáo dục đại học.

Thông qua các cuộc thi học thuật, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức, rèn luyện khả năng trình bày quan điểm và nâng cao sự tự tin trong môi trường đa văn hóa.

Đối với ngành Hàn Quốc học, việc kết hợp đào tạo ngôn ngữ với tìm hiểu văn hóa và thực hành giao tiếp giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Hàn trong thực tế, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập nâng cao và làm việc trong môi trường quốc tế.