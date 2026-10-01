Sinh viên ĐBSCL tìm hiểu cơ hội làm việc trong ngành xây dựng Nhật Bản

TS Đào Huy Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây cho biết, là cơ sở giáo dục đại học công lập của Bộ Xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhà trường xác định việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế là một trong những định hướng quan trọng.

Chương trình thu hút gần 500 sinh viên, học sinh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo TS Đào Huy Hoàng, Nhật Bản là một quốc gia có nền công nghiệp xây dựng phát triển, với hệ thống tiêu chuẩn, công nghệ, kỹ thuật, quản lý chất lượng và văn hóa an toàn lao động được chú trọng.

Trong khi đó, nguồn nhân lực ngành Xây dựng Việt Nam có lực trẻ, năng động, nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp quốc tế ngày càng tăng.

Trên cơ sở đó, những năm qua, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây từng bước mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu học thuật, đào tạo kỹ năng và kết nối việc làm cho sinh viên.

TS Đào Huy Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây nhấn mạnh, đào tạo nhân lực ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn cần tạo điều kiện để người học tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, công nghệ mới, tiêu chuẩn quốc tế, văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động và môi trường làm việc thực tế.

"Việc tổ chức chương trình hôm nay không chỉ là dịp giới thiệu về Tổ chức Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản mà còn là cầu nối để học viên, sinh viên và người lao động có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về cơ hội làm việc trong ngành Xây dựng tại Nhật Bản", TS Đào Huy Hoàng nói.

Ông Hirashima Masakuni, Phó chánh Văn phòng Bộ trưởng Cục Kinh tế Bất động sản và Xây dựng thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

Tại chương trình, ông Hirashima Masakuni, Phó chánh Văn phòng Bộ trưởng Cục Kinh tế Bất động sản và Xây dựng thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), cho biết ngành Xây dựng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội Nhật Bản.

Tuy nhiên, những năm gần đây, lực lượng lao động ngành xây dựng Nhật Bản ngày càng già hóa, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo đảm nguồn nhân lực kế cận.

"Thông qua sự kiện lần này, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu thêm về những nét hấp dẫn của ngành xây dựng Nhật Bản, đồng thời cảm thấy việc làm việc tại Nhật Bản trở nên gần gũi và dễ hình dung hơn", ông Hirashima Masakuni chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây hào hứng tham gia chương trình.

Chương trình thu hút gần 500 sinh viên, học sinh của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia.

Khuôn khổ chương trình, các học sinh, sinh viên được cung cấp thông tin về ngành xây dựng Nhật Bản, nhu cầu nhân lực, môi trường làm việc và Chương trình lao động kỹ năng đặc định (Specified Skilled Worker - SSW), cùng cơ hội học tập, thực tập và phát triển nghề nghiệp cho lao động nước ngoài.

Hoạt động góp phần tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Tây với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó mở rộng cơ hội đào tạo, việc làm và nâng cao kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực ngành xây dựng khu vực ĐBSCL.