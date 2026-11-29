Trong bản tin trả lời phản ánh của người dân tháng 11/2026, Sở Y tế TPHCM cho biết trong các ý kiến gửi về đơn vị, các nhóm nội dung đáng chú ý gồm: hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế (28 phản ánh); thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế (17); chất lượng chuyên môn (14); chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (13); quy trình khám bệnh, chữa bệnh và thủ tục hành chính (10).

Một sinh viên ngụ khu vực Chợ Lớn, học tại khu vực Thủ Đức, được nhà trường yêu cầu khám sức khỏe trước ngày 30/11. Sinh viên này đến Trạm Y tế và bệnh viện đa khoa nơi sinh sống, cả hai nơi đều trả lời phải trả phí vì không đúng đối tượng.

Khám sức khỏe cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Medinet.

Qua xác minh, việc hướng dẫn sinh viên, học viên quay về trường khi đến Trạm Y tế nơi cư trú hoặc hướng dẫn khám tự chi trả khi đến bệnh viện công lập, là chưa phù hợp với các hướng dẫn đã ban hành.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, chính sách khám miễn phí cho người đang học tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có điều kiện kèm theo về xác thực cư trú trên VNeID.

Người đủ điều kiện nhưng không tham gia được theo lịch của trường có thể khám tại địa phương nơi cư trú hoặc tại bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực theo hướng dẫn khám không phụ thuộc địa giới hành chính.

Với người chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng đang sinh sống tại Thành phố, đơn vị cần đối chiếu thêm quy định mở rộng đối tượng tại Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bộ phận tiếp đón cần có bảng kiểm điều kiện và đầu mối giải đáp; không từ chối hoặc hướng dẫn trả phí khi chưa kiểm tra. Đơn vị được phản ánh cần liên hệ, xác nhận điều kiện và hỗ trợ sinh viên đủ điều kiện được khám kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

Qua phản ánh của người dân, Sở Y tế đề nghị người đứng đầu các cơ sở y tế không dừng lại ở việc giải thích, xin lỗi hay yêu cầu cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, mà phải chủ động nhận diện nguyên nhân, rà soát quy trình, khắc phục những bất cập trong tổ chức hoạt động và giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục.

Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả khắc phục tại các đơn vị, đặc biệt đối với những nội dung đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn.

Việc lắng nghe, tiếp thu và chuyển hóa phản ánh của người dân thành những hành động cải tiến cụ thể phải trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý chất lượng tại mỗi cơ sở y tế, hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với ngành Y tế Thành phố.