Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tri thức vào thực tiễn, Trường Đại học Thành Đô đang từng bước tạo dựng môi trường học thuật, khuyến khích sinh viên chủ động tìm tòi, nghiên cứu và phát triển các giải pháp gắn với nhu cầu của đời sống.

Ngày 17/11/2026, Trường Đại học Thành Đô tổ chức chương trình “Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026”, thu hút các công trình nghiên cứu thuộc ba lĩnh vực: Công nghệ, Sức khỏe và Kinh tế – Xã hội. Chương trình không chỉ là dịp ghi nhận những kết quả nghiên cứu tiêu biểu mà còn tạo diễn đàn để sinh viên giới thiệu sản phẩm, trao đổi học thuật và khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đưa nghiên cứu khoa học trở thành trải nghiệm học tập thiết thực

Theo định hướng tại Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học góp phần phát triển tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu, khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn của người học.

Tại Trường Đại học Thành Đô, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được triển khai gắn với định hướng đào tạo ứng dụng. Nhà trường chú trọng tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu, lựa chọn vấn đề, xây dựng đề tài và từng bước hiện thực hóa ý tưởng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên.

Đáng chú ý, các công trình tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026 đều là những đề tài đã được nghiệm thu, có sự đồng hành về chuyên môn của giảng viên và hỗ trợ kinh phí triển khai từ Nhà trường. Đây là điều kiện quan trọng giúp sinh viên có cơ hội thực hành nghiên cứu, thử nghiệm ý tưởng và phát triển các sản phẩm, giải pháp từ kiến thức được trang bị trong quá trình học tập.

Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026 trường Đại học Thành Đô.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày poster khoa học, nơi các nhóm sinh viên trực tiếp giới thiệu mục tiêu, phương pháp, kết quả và giá trị ứng dụng của công trình nghiên cứu. Thay vì chỉ trình bày kết quả dưới hình thức báo cáo, sinh viên được thể hiện quá trình nghiên cứu bằng các sản phẩm trực quan, tạo điều kiện để giảng viên, chuyên gia và người học cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề khoa học.

Không gian trưng bày poster giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thành Đô.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các nhóm nghiên cứu trực tiếp thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và bảo vệ đề tài trước ba Hội đồng đánh giá thuộc các lĩnh vực Công nghệ, Sức khỏe và Kinh tế – Xã hội. Thông qua những câu hỏi chuyên môn và hoạt động phản biện, sinh viên có cơ hội rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng trình bày, lập luận khoa học và khả năng bảo vệ quan điểm nghiên cứu.

Từ những vấn đề gần gũi đến các giải pháp có giá trị ứng dụng

Một trong những điểm đáng chú ý tại Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026 là sự đa dạng trong hướng tiếp cận và nội dung nghiên cứu. Các đề tài không chỉ tập trung vào kiến thức chuyên ngành mà còn xuất phát từ những vấn đề đang được xã hội quan tâm như chuyển đổi số, giao thông thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên, phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng học tập.

Trong lĩnh vực Công nghệ, đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh, kiểm soát lưu lượng phương tiện giao thông” của Vũ Hoàng Thanh Tùng được trao giải Nhất. Công trình tiếp cận bài toán quản lý giao thông từ góc độ ứng dụng công nghệ, hướng tới hỗ trợ giám sát và kiểm soát lưu lượng phương tiện. Bên cạnh đó, đề tài ứng dụng thuật toán nhận diện khuôn mặt để điểm danh tại hội trường cho thấy sự quan tâm của sinh viên đối với các giải pháp tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý.

Ở lĩnh vực Sức khỏe, các công trình tập trung vào nghiên cứu nguồn nguyên liệu thiên nhiên, đặc điểm thực vật, thành phần tinh dầu và phát triển sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm. Tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu chế tạo nến thơm tinh dầu thiên nhiên quy mô phòng thí nghiệm” của sinh viên Phạm Mỹ Loan, đạt giải Nhất; đề tài nghiên cứu đặc điểm thực vật và hàm lượng tinh dầu của loài sả chanh trồng tại vườn dược liệu Trường Đại học Thành Đô của sinh viên Đặng Minh Thư, đạt giải Nhì.

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo nến thơm tinh dầu thiên nhiên quy mô phòng thí nghiệm” của sinh viên Phạm Mỹ Loan đạt giải Nhất trong lĩnh vực Sức khỏe.

Đặc biệt, các hướng nghiên cứu như bào chế sản phẩm tẩy tế bào chết từ nguyên liệu tự nhiên, nước rửa chén hữu cơ, dung dịch nước súc miệng từ chiết xuất tự nhiên hay khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cho thấy sinh viên đã quan tâm đến việc khai thác giá trị của nguồn nguyên liệu thực vật, phát triển sản phẩm phục vụ đời sống và tìm kiếm những giải pháp theo hướng thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực Kinh tế – Xã hội, các đề tài tập trung vào những vấn đề gắn với môi trường học tập và nhu cầu phát triển kỹ năng của sinh viên. Nổi bật là nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh, nhận thức của sinh viên về sử dụng ChatGPT trong tự học tiếng Anh, nhu cầu tham gia hoạt động gắn kết của sinh viên năm thứ nhất và kỹ năng giao tiếp hành chính của sinh viên ngành Quản trị văn phòng.

Sinh viên Trường Đại học Thành Đô trình bày, giới thiệu các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ, Sức khỏe và Kinh tế – Xã hội.

Sự đa dạng của các công trình cho thấy sinh viên Trường Đại học Thành Đô ngày càng quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống, từ ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường đến đổi mới phương pháp học tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc nhận diện vấn đề, các nhóm nghiên cứu đã chủ động tiếp cận bằng phương pháp khoa học, đề xuất giải pháp và từng bước thử nghiệm khả năng ứng dụng, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức đóng góp tri thức và mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nuôi dưỡng năng lực nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, PGS.TS. Đào Thị Ái Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, nhấn mạnh vai trò của việc tạo dựng môi trường học thuật để sinh viên được chủ động khám phá, thử nghiệm và phát triển năng lực nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Theo định hướng này, nghiên cứu khoa học không chỉ hướng đến kết quả cuối cùng của một đề tài mà còn có giá trị trong toàn bộ quá trình sinh viên hình thành ý tưởng, xác định vấn đề, lựa chọn phương pháp, thu thập và phân tích dữ liệu, thử nghiệm giải pháp và bảo vệ kết quả nghiên cứu. Những trải nghiệm đó góp phần hình thành tư duy khoa học, khả năng làm việc độc lập, tinh thần hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Việc Nhà trường đồng hành từ khâu hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kinh phí đến tổ chức đánh giá, trưng bày và tôn vinh các công trình nghiên cứu cũng thể hiện sự chú trọng đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ trong môi trường đại học.

Thông qua các diễn đàn học thuật và hoạt động nghiên cứu, sinh viên có thêm cơ hội kết nối kiến thức lý thuyết với thực hành, tiếp cận những vấn đề thực tiễn của ngành nghề và phát triển các ý tưởng có khả năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong những giai đoạn tiếp theo.

Vinh danh các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu năm 2026.

Kết thúc chương trình, Hội đồng đã lựa chọn và trao giải cho các công trình tiêu biểu ở từng lĩnh vực. Những kết quả được ghi nhận không chỉ phản ánh nỗ lực của các nhóm sinh viên mà còn cho thấy vai trò đồng hành của đội ngũ giảng viên trong quá trình hướng dẫn, phát triển và hoàn thiện các đề tài nghiên cứu.

Diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 22 năm thành lập Trường Đại học Thành Đô (30/11/2004 – 30/11/2026), Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Nhà trường đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. Từ những ý tưởng được hình thành trong giảng đường đến các công trình được giới thiệu, đánh giá và ghi nhận, hoạt động nghiên cứu khoa học đang góp phần tạo dựng môi trường học tập chủ động, khuyến khích sinh viên Trường Đại học Thành Đô phát huy năng lực sáng tạo, từng bước đưa tri thức vào thực tiễn và đóng góp những giải pháp có ý nghĩa cho cộng đồng.