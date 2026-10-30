Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội cập nhật xu hướng thiết kế bếp hiện đại

Chương trình mang đến những góc nhìn về xu hướng thiết kế bếp hiện đại, giải pháp công năng và cách tổ chức không gian đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Biểu dương và khen thưởng cho các sinh viên có đồ án xuất sắc.

Tại talkshow, các diễn giả đã chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy thiết kế không gian bếp, từ việc chú trọng hình thức, màu sắc và vật liệu sang cách tiếp cận toàn diện hơn, trong đó công năng, công nghệ và trải nghiệm người dùng được đặt trong mối quan hệ gắn kết.

Theo đó, một căn bếp hiện đại không chỉ cần bảo đảm tính thẩm mỹ mà còn phải được tổ chức khoa học, tối ưu diện tích, thuận tiện trong quá trình thao tác và phù hợp với thói quen sinh hoạt của người sử dụng.

Việc lựa chọn giải pháp thiết kế, bố trí hệ thống lưu trữ, phụ kiện và thiết bị nội thất có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm không gian.

Thông qua nền tảng Blum Inspiration, sinh viên có cơ hội tiếp cận nguồn tư liệu tham khảo từ khoảng 700 căn bếp thực tế tại 33 quốc gia. Đây là cơ sở để tìm hiểu sự đa dạng trong phong cách tổ chức không gian, cách xử lý công năng cũng như những xu hướng thiết kế bếp đang được ứng dụng tại nhiều thị trường.

Chương trình có sự tham gia chia sẻ của ThS.NTK Phạm Thị Bích Ngọc, Giám đốc Công ty Thiết kế nội thất An Duy, giảng viên thỉnh giảng Khoa Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và bà Nguyễn Thu Hằng, chuyên gia sản phẩm Blum Việt Nam.

Thông qua kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn, các diễn giả góp phần giúp sinh viên hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa ý tưởng thiết kế với khả năng ứng dụng trong đời sống.

Đây cũng là dịp để người học tiếp cận những giải pháp công nghệ, phụ kiện nội thất và phương thức tổ chức không gian bếp theo hướng tiện nghi, linh hoạt.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, talkshow còn tạo điều kiện để sinh viên trao đổi trực tiếp với chuyên gia, đặt câu hỏi và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thiết kế, lựa chọn giải pháp cho không gian bếp.

Qua đó, kiến thức được trang bị trên giảng đường có thêm cơ hội kết nối với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp, hỗ trợ sinh viên trong quá trình nghiên cứu và triển khai các đồ án nội thất.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao học bổng và phần thưởng cho 10 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc cùng 10 sinh viên đạt giải thưởng Đồ án xuất sắc nhất.

Hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực học tập, sáng tạo của sinh viên, đồng thời khuyến khích tinh thần nghiên cứu và phát triển ý tưởng thiết kế trong nhà trường.

Thông qua hoạt động kết nối với doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực nội thất, Khoa Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục mở rộng cơ hội để sinh viên cập nhật xu hướng, tiếp cận công nghệ và hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường thiết kế.

Đây cũng là hướng tiếp cận góp phần gắn kết đào tạo với thực tiễn, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn của người học sau khi tốt nghiệp.