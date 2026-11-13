Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành 15 giải thưởng khoa học công nghệ năm 2026

Tại lễ tổng kết và trao giải thưởng năm 2026, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổ chức, Ban tổ chức đã trao giải cho các nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu xuất sắc.

Các sinh viên Bách khoa Hà Nội nhận Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 (Ảnh: nhà trường).

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, 15 đề tài đoạt giải thuộc 5 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp và khoa học xã hội. Các hướng nghiên cứu gồm trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính, robot thông minh, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học và kinh tế số.

Trong đó, hai giải Nhất thuộc về các đề tài về phục hồi hình ảnh và nâng cao độ chính xác của robot xử lý chất lỏng.

Ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhóm 5 sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông gồm Kha Minh Bảo, Nguyễn Bình An, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Mỹ Duyên và Tạ Việt Hùng giành giải Nhất với đề tài "Khung mô hình sinh thống nhất cho bài toán phục hồi đa suy giảm" (Unified Generative Framework for Multi-Degradation Image Restoration), dưới sự hướng dẫn của TS Đặng Tuấn Linh.

Đề tài nghiên cứu phương pháp phục hồi hình ảnh trong điều kiện dữ liệu đồng thời chịu tác động của nhiều yếu tố như thời tiết, ánh sáng và chất lượng thiết bị thu nhận.

Sinh viên Nguyễn Bình An cho biết, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu thị giác máy tính và AI, hướng đến kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào để phát triển các giải pháp công nghệ có độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tế. Đề tài đã được chấp nhận đăng trên một tạp chí quốc tế.

Ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, sinh viên Lê Đức Toàn, Trường Điện - Điện tử, giành giải Nhất với đề tài "ADRC with Equal-Time-and-Magnitude Strategy for High-Accuracy Liquid Handling in Biglide Parallel Robots", dưới sự hướng dẫn của PGS Đào Quý Thịnh.

Robot song song Biglide có độ cứng vững và khả năng định vị chính xác, phù hợp với các hệ thống tự động hóa. Tuy nhiên, khi vận chuyển chất lỏng, dao động bên trong vật chứa có thể làm giảm độ chính xác định vị, kéo dài thời gian ổn định sau khi robot dừng, thậm chí gây tràn hoặc rò rỉ.

Để khắc phục, nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển chống nhiễu chủ động (ADRC), kết hợp chiến lược thiết kế tín hiệu đầu vào có thời gian và biên độ bằng nhau (ETM4). Nhóm đồng thời sử dụng hai phương pháp Zero Vibration (ZV) và Zero Vibration and Derivative (ZVD) để so sánh hiệu quả.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương án ADRC kết hợp ETM4 giúp cải thiện độ chính xác định vị, hạn chế dao động và tăng độ ổn định của robot trước những sai lệch mô hình. Nghiên cứu có triển vọng ứng dụng trong vận chuyển, xử lý chất lỏng bằng robot song song, nhất là các công việc đòi hỏi độ chính xác cao.

Với hai giải Nhất, ba giải Nhì, 6 giải Ba và bốn giải Khuyến khích, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu và sáng tạo. Kết quả cũng cho thấy hiệu quả của việc gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới và vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.