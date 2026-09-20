Sinh viên Đà Nẵng vô địch Cuộc thi An toàn thông tin DDC 2026

Toàn cảnh bế mạc, trao giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng an toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 20/9, tại Đà Nẵng diễn ra lễ bế mạc và trao giải vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng An toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026). Sự kiện diễn ra dưới sự bảo trợ chuyên môn, kỹ thuật của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ NiX Education và VNPT.

Ban tổ chức đã chính thức công bố bảng xếp hạng Top 15 và trao các giải thưởng danh giá của Bảng thi đấu chính thức gồm: Giải Nhất thuộc về Đội VSL.T1 - VKU, Đại học Đà Nẵng; giải Nhì là Đội CH@T_GPT - Đại học Duy Tân (DTU); giải Ba là Đội Claude Mythos 6 Internal Testing - Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; hai giải Khuyến khích trao cho Đội USTH_Ex0dia - Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Đội WeDontHave1139USD - Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Đội VSL.T1 - VKU, Đại học Đà Nẵng giành ngôi vô địch cuộc thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng thời, Ban tổ chức trao thưởng động viên cho các đội thi ở Bảng giao lưu - sân khấu cọ xát đầu đời giữa các tài năng trẻ ngành An toàn thông tin của VKU và các đội khách mời đến từ Republic Polytechnic (Singapore). Theo đó giải Nhất bảng triển vọng là Đội Tung Lok - Republic Polytechnic, Singapore; giải Nhì là Đội Four Horsemen - VKU; giải Ba là Đội VSL.t1n3y3 - VKU; giải Khuyến khích là Đội ZoneTeam và Đội S133p - VKU.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Tiến sĩ Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng VKU, Phó Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban trọng tài chúc mừng tất cả 25 đội thi đã hoàn thành xuất sắc hơn 8 giờ so tài đầy kịch tính với nhiều nội dung thi đấu đa dạng từ phần mềm đến phần cứng.

Đánh giá sâu về tính chuyên môn của DDC 2026, Tiến sĩ Trần Thế Sơn nhấn mạnh giải đấu năm nay ghi dấu bước chuyển mình vượt bậc khi quy tụ hầu hết các đội tuyển mạnh nhất đến từ các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin trên cả nước cùng các đại diện ưu tú trong khu vực ASEAN.

Cuộc thi năm nay có 25 đội xuất sắc tham dự, diễn ra trong hai ngày 19-20/9 tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Để đánh giá thực chất và chính xác nhất bản lĩnh, năng lực cá nhân cũng như sự phối hợp của các thí sinh, Ban tổ chức năm nay đã siết chặt quy chế, không cho phép sử dụng các công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một cuộc thi an toàn thông tin tại Việt Nam đưa nội dung bảo mật cho hệ thống nhúng và phần cứng vào đề thi thực chiến.

Đây là xu hướng an ninh mạng tiên tiến của thế giới, giúp sinh viên vượt ra khỏi kiến thức nền tảng trong trường học để tiếp cận trực tiếp với các kịch bản, dữ liệu và sự cố thực tế.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, ông Vince Chew, Giám đốc điều hành Công ty EVVO Labs (Singapore) bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của cuộc thi và các thế hệ sinh viên qua 4 năm gắn bó giữa EVVO Labs và VKU.

Đội Tung Lok - Republic Polytechnic, Singapore đoạt giải Nhất bảng triển vọng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đề cập bức tranh an ninh mạng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), ông chia sẻ câu chuyện về sự cố an toàn AI gần đây để nhấn mạnh nguyên tắc, tốc độ phát triển sẽ không mang lại tiến bộ nếu việc kiểm soát không theo kịp.

Theo ông Vince Chew, AI không làm giảm đi vai trò của kiến thức nền tảng mà ngược lại, tương lai luôn cần những chuyên gia có năng lực giải quyết vấn đề, tư duy phản biện sắc bén và đạo đức nghề nghiệp để làm chủ công nghệ. Ông kỳ vọng các tài năng trẻ hãy tiếp tục tư duy lớn, không ngừng học hỏi và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.