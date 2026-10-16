Sinh viên Đà Nẵng trải nghiệm phỏng vấn, tìm hiểu khởi nghiệp và AI

Tuần lễ Doanh nghiệp 2026 tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay tại giảng đường. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “CV ấn tượng nhất” và chuyên đề “Viết CV và trả lời phỏng vấn cho ngành văn hóa - du lịch”.

Sinh viên trực tiếp thực hành phỏng vấn với chuyên gia nhân sự, được góp ý về hồ sơ ứng tuyển, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và cách thể hiện năng lực trước nhà tuyển dụng.

Cuộc thi “CV ấn tượng nhất” giúp sinh viên nhận diện những điểm cần cải thiện trong hồ sơ xin việc. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Tại chuyên đề “Khởi nghiệp: Người trẻ bắt đầu từ đâu?”, sinh viên lắng nghe những câu chuyện thực tế về quá trình xây dựng doanh nghiệp, khó khăn khi khởi nghiệp và cách nhận diện cơ hội kinh doanh dựa trên nhu cầu thị trường.

Qua đó, sinh viên có thêm kinh nghiệm phát triển ý tưởng và trang bị những kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, cuộc thi mở “Giới trẻ, AI và nghề dịch vụ” tạo cơ hội để sinh viên tìm hiểu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện.

Thông qua các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và trình bày quan điểm, sinh viên nắm bắt cách khai thác công nghệ hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm trong công việc.

Sinh viên ngành Việt Nam học giao lưu, trao đổi với các doanh nghiệp và chuyên gia tại chương trình. Ảnh: PHƯƠNG LAN

TS. Ngô Thị Hường, Trưởng ngành Việt Nam học (Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm), nhấn mạnh chương trình nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động, chủ động rèn luyện kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, tăng cường kết nối với nhà trường trong hoạt động đào tạo, thực tập và tuyển dụng.