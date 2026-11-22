Ngày 22.11, tại Bảo tàng Đà Nẵng (31 Trần Phú, phường Hải Châu), nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Vân Gấu” thuộc dự án truyền thông phi thương mại “Chuyện Nhà Gấu”.

Triển lãm diễn ra từ 9h đến 17h, mở cửa miễn phí, giới thiệu những câu chuyện về hành trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi các cá thể gấu chó, gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II (Vườn quốc gia Bạch Mã).

Thông qua hình thức truyền thông trực quan và trải nghiệm tương tác, chương trình khuyến khích công chúng, đặc biệt là sinh viên, tìm hiểu và chia sẻ thông tin chính xác về công tác bảo tồn gấu.

Triển lãm “Vân Gấu” gồm bốn khu vực trưng bày và trải nghiệm, giúp người tham quan khám phá đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa và hành trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tại Bạch Mã

Tên gọi “Vân Gấu” được lấy cảm hứng từ dấu vân, biểu tượng cho nét riêng của mỗi cá thể gấu, kết hợp với hình ảnh đèo Hải Vân - cung đường kết nối Đà Nẵng với khu vực Bạch Mã. Qua đó, nhóm thực hiện mong muốn truyền tải thông điệp: Mỗi cá thể gấu đều có một câu chuyện riêng và hành trình bảo tồn không phải là điều gì quá xa xôi đối với người trẻ Đà Nẵng.

Đưa câu chuyện cứu hộ gấu đến gần người trẻ

Triển lãm được thiết kế với bốn khu vực trưng bày và trải nghiệm, giúp khách tham quan tìm hiểu đặc điểm của các loài gấu cũng như quá trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tại Bạch Mã.

Trong đó, khu trưng bày câu chuyện gấu giới thiệu các sản phẩm truyền thông do nhóm dự án thực hiện, cung cấp thông tin về gấu chó, gấu ngựa và những câu chuyện xoay quanh hành trình cứu hộ, chăm sóc các cá thể gấu. Nội dung được xây dựng từ tư liệu, chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II và thông tin do đơn vị chuyên môn cung cấp.

Tại khu trải nghiệm giải mật mã, người tham gia lần lượt vượt qua các thử thách để khám phá kiến thức về loài gấu, nhận diện những quan niệm chưa chính xác liên quan đến việc nuôi nhốt, khai thác gấu, đồng thời tìm hiểu hoạt động cứu hộ tại Bạch Mã.

Khu trò chơi tương tác mang đến những hoạt động ngắn giúp khách tham quan kiểm tra kiến thức, ghi nhớ các thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã. Trong khi đó, khu chia sẻ và giao lưu cùng khách mời tạo không gian trao đổi về công tác cứu hộ, chăm sóc gấu và những hành động thiết thực mà người trẻ có thể thực hiện để góp phần bảo tồn thiên nhiên.

Dự án “Chuyện Nhà Gấu” hướng đến đối tượng sinh viên từ 18 đến 22 tuổi tại Đà Nẵng, với mục tiêu đưa những câu chuyện về các cá thể gấu được cứu hộ đến gần hơn với cộng đồng.

Đầu tháng 10.2026, nhóm sinh viên đã có chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II. Tại đây, các thành viên được quan sát môi trường sống, tìm hiểu hoạt động chăm sóc và lắng nghe những chia sẻ về công việc phía sau mỗi hành trình cứu hộ.

Qua trải nghiệm, nhóm nhận ra việc cứu hộ không chỉ dừng lại ở thời điểm đưa một cá thể gấu ra khỏi môi trường nuôi nhốt, mà còn là quá trình chăm sóc, phục hồi lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của đội ngũ chuyên môn.

Phan Thị Như Quỳnh, sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Trưởng nhóm dự án “Chuyện Nhà Gấu”, chia sẻ: “Chúng em mong muốn những câu chuyện về gấu tại Bạch Mã không còn là những thông tin xa lạ, mà có thể trở nên gần gũi với người trẻ Đà Nẵng. Thông qua triển lãm, chúng em hy vọng mỗi người sẽ lắng nghe câu chuyện về gấu và muốn kể tiếp những câu chuyện ấy bằng cách tìm hiểu, chia sẻ thông tin đúng về bảo tồn”.

Khu trải nghiệm giải mật mã mang đến các thử thách theo từng chặng, giúp người tham quan khám phá kiến thức về gấu, nhận diện những quan niệm chưa đúng về việc nuôi nhốt, khai thác gấu và tìm hiểu công tác cứu hộ tại Bạch Mã

Lan tỏa trách nhiệm bảo tồn từ những câu chuyện gần gũi

Theo ông Nguyễn Minh Đức, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã, bảo tồn động vật hoang dã nói chung và bảo vệ các loài gấu tại Việt Nam nói riêng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự chung tay và trách nhiệm của toàn xã hội.

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác cứu hộ, chăm sóc và phục hồi các cá thể gấu, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cũng giữ vai trò cần thiết. Ông đánh giá cao cách tiếp cận gần gũi, nhân văn của dự án “Chuyện Nhà Gấu” khi đưa những câu chuyện về hành trình cứu hộ và chăm sóc gấu đến gần hơn với người trẻ.

Không chỉ mang ý nghĩa cộng đồng, dự án còn là cơ hội để sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từ khâu tìm hiểu thông tin, xây dựng nội dung đến tổ chức hoạt động truyền thông.

ThS. Hoàng Trần Tú Phương, giảng viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, người hướng dẫn dự án, cho rằng điểm đáng ghi nhận là sinh viên đã chủ động tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu ở Bạch Mã trước khi xây dựng các hoạt động truyền thông.

Theo ThS. Hoàng Trần Tú Phương, một sản phẩm truyền thông hiệu quả không chỉ cần hấp dẫn về hình thức mà còn phải bảo đảm tính chính xác của nội dung và phù hợp với công chúng tiếp nhận. Qua dự án, sinh viên có thêm cơ hội nhận thức rõ trách nhiệm của người làm truyền thông trong việc cung cấp thông tin chính xác, góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với thông điệp “Nghe chuyện gấu, kể tiếp chuyện rừng”, triển lãm “Vân Gấu” kỳ vọng những câu chuyện về các cá thể gấu được cứu hộ sẽ tiếp tục được lan tỏa sau chương trình. Qua đó, khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, chia sẻ thông tin có trách nhiệm và chung tay bảo vệ động vật hoang dã.