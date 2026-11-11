Sinh viên Đà Nẵng đưa sáng tạo vào bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề

Thành viên dự án "Kẽ chằm kể chuyện" giới thiệu cho khách tham quan về chiếc nón ngựa Phú Gia tại không gian triển lãm trải nghiệm. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các dự án như “Kẽ chằm kể chuyện” hay xây dựng "Bộ nhận diện thương hiệu nước mắm Nam Ô", sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, ứng dụng kiến thức vào giải quyết những nhu cầu cụ thể của cộng đồng và doanh nghiệp.

Kể chuyện di sản

Từ những đường chằm thủ công trên chiếc nón ngựa Phú Gia, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng lựa chọn cách kể câu chuyện về làng nghề truyền thống bằng hình thức truyền thông sáng tạo, kết hợp triển lãm trải nghiệm và nền tảng số.

Với dự án “Kẽ chằm kể chuyện”, nghề chằm nón ngựa Phú Gia - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được giới thiệu bằng ngôn ngữ gần gũi, sinh động hơn, hướng đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện dự án "Kẽ chằm kể chuyện" tại không gian triển lãm văn hóa. Ảnh: ĐVCC

Một trong những hoạt động nổi bật của dự án là triển lãm văn hóa “Chạm kẽ chằm - khám phá nghề chằm nón ngựa Phú Gia” diễn ra vào đầu tháng 11 tại Đà Nẵng.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng trải nghiệm, đưa người xem khám phá từng công đoạn làm nón, từ nguyên liệu tự nhiên, dụng cụ đến kỹ thuật chế tác thủ công.

Ngoài ra, nhóm còn phát triển nội dung trên các nền tảng truyền thông số và xây dựng website giới thiệu nghề chằm nón ngựa Phú Gia.

Góc trưng bày di sản nón ngựa Phú Gia kết hợp trình chiếu website và mô hình 3D trực quan, giúp người xem khám phá chi tiết cấu trúc cũng như kỹ thuật chế tác thủ công. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn là mô hình 3D, cho phép người xem quan sát chiếc nón từ nhiều góc độ, tìm hiểu cấu trúc và những chi tiết tạo nên sản phẩm. Các thông tin về nguyên liệu, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa làng nghề cũng được thể hiện trực quan trên nền tảng số.

Sinh viên Nguyễn Thị Anh Thư, thành viên dự án chia sẻ: “Qua hoạt động này, chúng em vận dụng kiến thức về truyền thông, sáng tạo nội dung và công nghệ vào thực tiễn. Từ quá trình tìm hiểu làng nghề đến xây dựng nội dung, tổ chức triển lãm, chúng em mong muốn lan tỏa di sản bằng phương thức phù hợp với đời sống hiện đại”.

Nâng tầm thương hiệu

Tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng, nhóm sinh viên thực hiện dự án xây dựng “Bộ nhận diện thương hiệu nước mắm Nam Ô”, hướng đến làm mới hình ảnh sản phẩm truyền thống.

Sau khi hoàn thành, bộ nhận diện đã được nhà trường trao tặng phường Hải Vân để hỗ trợ địa phương giới thiệu sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu nước mắm Nam Ô.

Sinh viên giới thiệu dự án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nước mắm Nam Ô. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ý tưởng dự án bắt nguồn từ mong muốn kể câu chuyện về nước mắm Nam Ô - sản phẩm kết tinh từ biển cả, kinh nghiệm và sự kiên trì của nhiều thế hệ làm nghề.

Thay vì chỉ tập trung vào chất lượng, hương vị sản phẩm, nhóm hướng đến khai thác những giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề thông qua ngôn ngữ thiết kế.

Bộ nhận diện thương hiệu nước mắm Nam Ô do nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng thực hiện. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Bộ nhận diện được xây dựng gồm: logo, màu sắc, kiểu chữ và bao bì sản phẩm. Những hình ảnh đặc trưng của biển, cá và làng nghề được chọn lọc, kết hợp phong cách thiết kế tối giản nhằm tạo dấu ấn riêng; đồng thời giữ được nét mộc mạc, gần gũi của sản phẩm truyền thống.

Đáng chú ý, nhóm tập trung đề xuất hệ thống bao bì mới, giúp sản phẩm có hình thức đồng bộ, dễ nhận diện và phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng.

Giảng viên góp ý và định hướng cho sinh viên trong quá trình phát triển dự án. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Em Lê Văn Khoa, sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện, chúng em kết nối kiến thức về thiết kế đồ họa 2D, lý thuyết sáng tác, màu sắc, nghệ thuật chữ với kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành (Photoshop, Illustrator). Đặc biệt, những kiến thức về thiết kế bao bì được vận dụng để xây dựng phương án nhận diện sản phẩm một cách đồng bộ”.

ThS.KTS Hoàng Hà Nhi, giảng viên hướng dẫn dự án cho rằng, việc đưa các bài tập chuyên ngành vào thực tiễn giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng.

Với nước mắm Nam Ô, sản phẩm truyền thống có thế mạnh về hương vị, lịch sử và câu chuyện làng nghề; trong khi người trẻ có lợi thế về công nghệ, phần mềm và tư duy thiết kế hiện đại.

Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng cùng sản phẩm truyền thông và bộ nhận diện thương hiệu nước mắm Nam Ô. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Sự kết hợp này giúp sinh viên phát huy kiến thức đã học, đề xuất cách thể hiện mới cho sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng tiếp cận thị trường của thương hiệu truyền thống.

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