Sinh viên Đà Nẵng đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Sáng 3/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức Vòng chung kết cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2026.

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng phát biểu khai mạc vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Giang Thanh

Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3/11 đến ngày 4/11, với sự tham gia của 35 nhóm đề tài đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Ban tổ chức chia thành 2 hội đồng chuyên môn theo lĩnh vực, gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp (với 17 đề tài) và khoa học xã hội - nhân văn (với 18 đề tài).

Các thành viên hội đồng đánh giá các dự án, đề tài trên cơ sở tính mới, tính khoa học, tính sáng tạo, giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề tài. Được biết, các nhóm sinh viên lọt vào vòng chung kết được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện đề tài.

Hội đồng chuyên môn ở vòng chung kết là các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực.

Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp và 3 triệu đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn.

Theo PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng, trong vòng chung kết năm nay, nhiều đề tài có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, được doanh nghiệp đặt hàng và hỗ trợ kinh phí để triển khai thực tế hoặc có tính ứng dụng thực tiễn tại địa phương.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đây không chỉ là sân chơi học thuật nhằm khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát huy tư duy sáng tạo của sinh viên, mà còn là môi trường để các ý tưởng, công trình khoa học được thử thách, hoàn thiện và từng bước đi vào thực tiễn.

Các nhóm sinh viên có 5 phút để trình bày đề tài trước Hội đồng chuyên môn.

“Thành Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nguồn lực, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ những công trình nghiên cứu có tiềm năng phát triển, ứng dụng vào thực tiễn; góp phần xây dựng thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, có tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và năng lực tham gia giải quyết những bài toán phát triển của thành phố”, anh Hùng nói.

Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2026 thu hút hàng trăm đề tài ở cấp cơ sở. Qua đó, ban tổ chức đã tiếp nhận 192 đề tài từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và tổ chức 4 Hội đồng chuyên môn để chấm chọn các đề tài lọt vào vòng chung kết.