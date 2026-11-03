Sinh viên có thể học nghiệp vụ sư phạm khi chưa tốt nghiệp đại học ngành ngoài

Đây là điểm mới trong chương trình vừa được Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ngày 23.10.2026 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hành giảng dạy trong hội thi nghiệp vụ sư phạm. Ảnh: Trường ĐHSP Hà Nội

Theo quy định trước đây, đối tượng bồi dưỡng là người đã tốt nghiệp đại học. Vì vậy, sinh viên ngoài ngành sư phạm phải mất thêm thời gian sau khi tốt nghiệp để học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trước khi tham gia tuyển dụng giáo viên.

Thông tư mới mở rộng đối tượng sang người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên. Ngành đào tạo phải phù hợp với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Bộ GD&ĐT, việc mở rộng đối tượng nhằm thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, nhất là các môn học đặc thù đang thiếu nguồn tuyển như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học; đồng thời giúp người học chuẩn bị sớm nghiệp vụ sư phạm, rút ngắn thời gian trước khi tham gia tuyển dụng.

Thay cho hai chương trình quy định riêng đối với cấp tiểu học và cấp trung học, Thông tư mới ban hành một chương trình có cấu trúc thống nhất. Kiến thức chuyên ngành và nội dung thực tập sư phạm được cụ thể hóa theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình giảm từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ. Trong đó, khối kiến thức chung gồm 12 tín chỉ; kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm gồm 20 tín chỉ. Thời gian bồi dưỡng tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng.

Chương trình xác định chuẩn đầu ra kèm các chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Đáng chú ý, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc. Người học được bồi dưỡng về thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện. Kết quả học tập được xem xét công nhận, chuyển đổi và miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Chứng chỉ được cấp theo cấp học; người đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập.

Để bảo đảm quyền lợi người học, các khóa bồi dưỡng khai giảng trước ngày Thông tư mới có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.