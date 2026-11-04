Sinh viên chưa tốt nghiệp vẫn được học nghiệp vụ sư phạm: Cơ hội trở thành giáo viên rộng mở

Mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

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Một trong những điểm mới đáng chú ý là mở rộng đối tượng được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Theo đó, ngoài người đã có bằng cao đẳng trở lên, sinh viên đang theo học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên cũng có thể đăng ký nếu đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập và có ngành đào tạo phù hợp với môn học, cấp học mà mình có nguyện vọng giảng dạy.

Quy định này áp dụng đối với người có nguyện vọng trở thành giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số. Đối với giáo viên THCS, THPT và giáo viên tiểu học môn Giáo dục thể chất, sinh viên đang học chương trình đại học có ngành đào tạo phù hợp với môn học, cấp học tương ứng cũng thuộc đối tượng được tham gia bồi dưỡng.

Điều kiện cụ thể đối với sinh viên chưa tốt nghiệp

Theo chương trình mới, sinh viên muốn đăng ký học nghiệp vụ sư phạm phải đáp ứng yêu cầu về khối lượng học tập đã tích lũy và ngành đào tạo phù hợp với môn học, cấp học dự kiến giảng dạy.

Cụ thể, đối với người có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT, sinh viên phải đang theo học chương trình đại học có ngành đào tạo phù hợp với môn học và cấp học tương ứng.

Đối với người có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học môn Giáo dục thể chất, sinh viên phải đang theo học chương trình đại học có ngành đào tạo phù hợp với môn Giáo dục thể chất.

Riêng đối với các môn học đặc thù gồm Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số, người học có thể đang theo học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên, với điều kiện ngành đào tạo phù hợp với môn học đăng ký giảng dạy.

Việc xác định ngành đào tạo có phù hợp hay không được thực hiện trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng kiến thức chuyên môn của chương trình đào tạo với yêu cầu của môn học, cấp học tương ứng.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng có trách nhiệm quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả xác định sự phù hợp của ngành đào tạo.

Rút ngắn thời gian bồi dưỡng, tăng tính linh hoạt

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng tham gia, Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn, tối thiểu 6 tháng và tối đa 18 tháng. Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Người học đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập.

Thông tư cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp, xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Nội dung chương trình tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Theo Bộ GD&ĐT, việc mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm góp phần tháo gỡ khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực vào ngành giáo dục, đặc biệt đối với các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học đang thiếu nguồn tuyển. Quy định mới cũng tạo điều kiện chuẩn bị sớm nguồn giáo viên, rút ngắn thời gian đào tạo và tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 8.12.2026, thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT, đồng thời quy định việc cấp chứng chỉ theo cấp học và điều khoản chuyển tiếp đối với các khóa đã tuyển sinh, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức bồi dưỡng.