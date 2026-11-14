Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học do nợ môn có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Theo đó, tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định cụ thể việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Thanh niên Thủ đô Hà Nội trong Ngày hội tòng quân năm 2026. Ảnh: PHẠM HƯNG

Thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn; nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn.

Trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài so với giấy báo nhập học, để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban CHQS cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.