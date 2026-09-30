Sinh viên chật vật thích ứng vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại TP.HCM

Vật lộn với những cung đường ngập sâu

Đối với những bạn sinh viên sử dụng xe máy, mưa lớn và ngập đường khiến thời gian di chuyển kéo dài. Trần Hoàng Yến Ngọc, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, cho biết bạn thường mất khoảng 45 - 50 phút để chạy xe từ phường An Hội Tây đến trường. Tuy nhiên, những ngày mưa gần đây, thời gian di chuyển có thể kéo dài lên đến một tiếng rưỡi. “Nếu mưa thì đường sẽ trơn và kẹt nhiều hơn, nên có hôm mình phải đi một tiếng rưỡi mới về tới nhà”, Yến Ngọc chia sẻ.

Một số tuyến đường bị ngập sâu gây khó khăn cho người dân di chuyển bằng xe máy.

Với Yến Ngọc, việc phải di chuyển quãng đường xa trong điều kiện mưa lớn và đường ngập khiến cô bạn thường xuyên rơi vào tình trạng quần áo bị ướt. “Điều bất tiện nhất khi phải đi học trong điều kiện thời tiết mưa ngập như hiện tại là việc mình phải di chuyển xa, dù có mặc áo mưa thì lúc mình tới trường cũng ướt hết đến đầu gối nên cảm giác khá khó chịu”, Yến Ngọc chia sẻ.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Đàm Phương Uyên, sinh viên năm 2 Khoa Ngữ văn Pháp, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, thường chọn xe buýt để di chuyển. Thông thường, bạn chỉ mất khoảng 10 phút từ ký túc xá đến trường thì trong những ngày mưa lớn này, thời gian di chuyển của Uyên có thể kéo dài thêm 45 phút đến gần một tiếng.

Một phần nguyên nhân đến từ việc phải chờ ngớt mưa trước khi di chuyển, phần khác đến từ tình trạng ùn tắc khiến xe buýt đến trễ. Khu vực gần trạm xe và cổng ký túc xá cũng xảy ra ngập cục bộ. “Nước rút cũng khá nhanh chứ không kéo dài cả ngày nhưng lúc ngập thì việc lội từ trạm xe vào đến phòng rất cực, giày dép ướt sũng và phải đi thật chậm để tránh trượt ngã”, Phương Uyên bộc bạch.

Nguyễn Ni Na, nhân viên văn phòng tại phường Dĩ An, TP.HCM cũng chia sẻ, mưa ngập khiến thời gian di chuyển từ nhà đến nơi làm việc của bạn tăng gấp đôi.

Xe buýt bị dồn chuyến do ngập tắc cục bộ dẫn đến tình trạng chậm trễ, quá tải.

Bất tiện từ đi lại, sinh hoạt đến giữ gìn sức khỏe

Những ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài không dừng lại ở việc đi học hay đi làm. Với nhiều người trẻ, thời tiết ẩm ướt còn làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc học tập và phát sinh thêm những khoản chi phí ngoài dự kiến.

Phương Uyên cho biết, quần áo, giày dép sau khi giặt và phơi có thể mất nhiều ngày vẫn chưa khô do tiết trời ẩm thấp. Việc đi học về muộn, cơ thể mệt mỏi cũng khiến cô khó duy trì việc tự học vào buổi tối. “Ngoài việc đường ngập và kẹt xe thì quần áo, giày dép giặt phơi cả tuần không khô nổi vì ẩm thấp, làm đảo lộn sinh hoạt. Đi học về trễ, người mệt lả cũng khiến mình khó tập trung tự học buổi tối, nhiều hôm phải dời bài tập sang sáng hôm sau”, Phương Uyên cho biết.

Thời tiết thay đổi thất thường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Phương Uyên cho biết bạn vừa bị cảm cúm. Việc vừa dầm mưa vừa phải lội nước ngập khiến cơ thể uể oải, mất sức. Yến Ngọc cũng chia sẻ, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều trong điều kiện thời tiết mưa gió. Có thời điểm cô bị bệnh kéo dài khoảng ba tuần, từ đó ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và học tập.

Di chuyển trong thời gian dài dưới điều kiện mưa ngập khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi.

Một bất tiện khác là phải mang theo các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại khi di chuyển dưới trời mưa. Nước mưa có thể ngấm vào thiết bị, gây hư hỏng, trong khi đường ngập khiến tầm nhìn bị hạn chế và thời gian ở ngoài đường kéo dài hơn.

“Một số thiết bị điện tử mình mang theo người bị hỏng do mưa ẩm, riêng màn hình laptop đã tốn hơn 1 triệu đồng chi phí sửa chữa. Việc này mang nhiều bất tiện cho mình, vì không có thiết bị sử dụng khi cần”, Ni Na chia sẻ.

Từ những hành trình kéo dài hơn bình thường, sinh hoạt bị đảo lộn đến những khoản chi phí phát sinh, mưa lớn và nước ngập đang ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống của mọi người. Trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài, việc chủ động lựa chọn lộ trình, phương tiện và thời gian di chuyển trở nên cần thiết để chúng ta có thể thích ứng với những bất tiện phát sinh.