Sinh viên cao đẳng được học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Thông tư mới mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nội dung thuộc thông tư về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, do Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Theo quy định tại Thông tư 11 và 12/2021, người học nghiệp vụ sư phạm phải có bằng cử nhân ngành phù hợp. Điều này khiến sinh viên ngoài ngành sư phạm phải mất ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp đại học mới có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để đủ điều kiện ứng tuyển giáo viên.

Từ thực trạng trên, thông tư mới đã mở rộng đối tượng được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ở ngành phù hợp. Quy định áp dụng với người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Bộ GD&ĐT, việc mở rộng đối tượng theo thông tư mới khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học… đang thiếu nguồn tuyển. Quy định cũng rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Ngoài ra, thông tư mới cũng ban hành chương trình bồi dưỡng với cấu trúc thống nhất, cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc, phát triển nội dung ứng dụng công nghệ theo hướng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền; sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Thông tư cũng xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học nếu đáp ứng điều kiện. Kết quả học tập trước đó được xem xét công nhận, chuyển đổi hoặc miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Thời gian bồi dưỡng từ 6 đến 18 tháng.

Với các khóa bồi dưỡng đã khai giảng trước ngày thông tư mới có hiệu lực (8/12/2026), người học tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 12.