Sinh viên cần chuẩn bị gì để chinh phục nhà tuyển dụng?

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm 2026.

“Nhà tuyển dụng không tìm người hoàn hảo, họ tìm người phù hợp”

Tại chương trình “Tập huấn kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng” do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp Khoa Tài chính - Thương mại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức ngày 7-10, câu hỏi "Vì sao bạn giỏi nhưng vẫn chưa được tuyển dụng?" đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Phân tích ở góc độ thị trường, ông Đặng Quốc Duy, Giám đốc Khu vực Công ty FWD Việt Nam, nhận định sự phát triển mạnh mẽ của tài chính số, Fintech và bảo hiểm đang mở ra dư địa nghề nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự rõ ràng khi sinh viên định hình sớm phân khúc mục tiêu. Đơn cử, việc sở hữu các chứng chỉ quốc tế như CFA sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh lớn trong mảng đầu tư, quản lý quỹ; trong khi ở mảng tư vấn tài chính hay bảo hiểm, trải nghiệm thực tế cùng kỹ năng giao tiếp tốt mới là yếu tố quyết định.

Gợi mở về cách doanh nghiệp lựa chọn ứng viên, bà Nguyễn Nho Minh Châu, Giám đốc Công ty TNHH IT SYSTEMS Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định giá trị bản thân và mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển. Bà Châu chỉ ra những lỗi nhỏ nhưng thường khiến sinh viên mất điểm cay đắng: CV cẩu thả, sai chính tả, ảnh đại diện thiếu chỉn chu hay cách xưng hô thiếu chuyên nghiệp. Ngoài ra, hình ảnh trên mạng xã hội hiện nay cũng là kênh tham khảo quan trọng để doanh nghiệp đánh giá thái độ của ứng viên.

Bà Đỗ Vy Hạ, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty FWD Việt Nam, phát biểu.

Ở góc độ rèn luyện, bà Đỗ Vy Hạ, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty FWD Việt Nam, khuyến khích sinh viên xây dựng mạng lưới kết nối nghề nghiệp ngay trên giảng đường thông qua hoạt động Đoàn - Hội, làm cán sự lớp hay tham gia dự án nhóm. Đặc biệt, đối với ngành Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, việc thành thạo Excel và thói quen liên tục cập nhật chính sách thuế, quy định pháp luật là yêu cầu bắt buộc để làm được việc.

Chốt lại vấn đề, ThS. Hồ Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp HUTECH, nhắn nhủ: "Sinh viên cần chuyển tư duy từ học để lấy bằng sang học để làm được việc. Nhà tuyển dụng không tìm người hoàn hảo, mà tìm người phù hợp. Năng lực và tác phong cần thời gian rèn luyện, nên sự chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ năm nhất".

Tự học và kiên trì là hành trang không thể thiếu

Không chỉ dừng lại ở khối ngành kinh tế - tài chính, bài toán chuẩn bị năng lực để bắt nhịp môi trường thực tế cũng là điểm nóng tại "Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2026" do Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tổ chức. GS-TS Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết nhà trường luôn chú trọng gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường thông qua các kỳ thực tập và học kỳ doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên cọ xát, tự nhận diện năng lực bản thân để bổ sung kịp thời.

Sinh viên tìm cơ hội việc làm tại "Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2026" do Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tổ chức.

Trần Quốc Thái, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Giao thông Trường Đại học Bách khoa TPHCM, chia sẻ góc nhìn của một người trẻ đang đi thực tập: "Gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng giúp em hiểu rõ lộ trình thăng tiến và nội dung công việc. Thực tập ngoài trường chính là bước đệm để làm quen với tác phong doanh nghiệp và khẳng định năng lực trước khi chính thức ra trường".

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, đại diện Ajinomoto Việt Nam chia sẻ rằng bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ưu tiên các ứng viên có tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực, ý thức trách nhiệm và khả năng phối hợp nhóm. Đặc biệt trong môi trường kỹ thuật - sản xuất, tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề, ý thức tuân thủ quy trình và an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Dương Hiền Chí Thông phát biểu.

Truyền cảm hứng tại tọa đàm “Hội nhập và lập nghiệp”, ông Dương Hiền Chí Thông, Nhà sáng lập Công ty TNHH Nệm Felix, khẳng định nền tảng khoa học, khả năng tự học và tinh thần kiên trì được rèn luyện từ nhà trường chính là tài sản lớn nhất. Khi bước vào môi trường làm việc thực tế, người trẻ cần chủ động đào sâu chuyên môn, nâng cao kỹ năng phối hợp nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề dựa trên việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ chuẩn bị khởi nghiệp hoặc bắt đầu công việc mới, ông Thông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu cụ thể, xác định thời hạn và liên tục đánh giá kết quả để điều chỉnh phù hợp. “Đam mê công việc chỉ thực sự tạo ra kết quả khi đi cùng với quá trình học hỏi và rèn luyện không ngừng”, ông Thông nhắn gửi.

"Nền tảng khoa học, khả năng tự học và tinh thần kiên trì được rèn luyện từ giảng đường là hành trang quan trọng nhất. Với người mới đi làm, hãy gắn sở thích với việc rèn luyện năng lực, đặt ra mục tiêu cụ thể, xác định thời hạn và hành động. Đam mê công việc phải đi cùng sự lắng nghe, thực hành để phát triển thành thế mạnh nghề nghiệp thực sự" Ông DƯƠNG HIỀN CHÍ THÔNG (Nhà sáng lập Công ty TNHH Nệm Felix)