Dung dịch sinh học dạng xịt giúp bảo quản trái cây của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: Hà An

Sáng 21/11, Khoa Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Sài Gòn) tổ chức vòng chung kết cuộc thi Be Startup lần 7 với chủ đề “Kiến tạo giá trị bền vững” với 5 dự án là những giải pháp tái sử dụng nguồn phụ phẩm bỏ đi ứng dụng vào nông nghiệp và tiêu dùng.

Dự án EcoSave của nhóm sinh viên Trường Đại học Sài Gòn mang đến cuộc thi là sản phẩm nước sinh học bảo quản trái cây từ chitosan. Giải pháp nhằm giảm hao hụt sau thu hoạch do tình trạng trái cây hư hỏng, giúp nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch, mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân.

Yến Như (đại diện nhóm) cho biết, khảo sát tại 30 cửa hàng trái cây nhập khẩu cho thấy, đa số chủ cơ sở sử dụng phương pháp bảo quản lạnh để giữ độ tươi của nông sản. Cách làm này có chi phí đầu tư cao, tiêu tốn điện năng. Còn với phương pháp sử dụng hóa chất được coi là gây hại cho người tiêu dùng.

Trước thực tế này, nhóm nghiên cứu đã tìm ra giải pháp sử dụng chitosan từ vỏ tôm - một phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra lớp “áo giáp” bảo quản trái cây. Theo Yến Như, chitosan có tính năng khóa ẩm, kháng khuẩn tự nhiên, không để lại dư lượng độc hại nên an toàn với con người.

Các thành viên dự án EcoSave giới thiệu sản phẩm dung dịch bảo quản trái cây tại cuộc thi. Ảnh: Hà An.

Chiết xuất từ chitosan cùng với axit acetic và nước cất được nhóm phối trộn tạo thành dung dịch bảo quản trái cây. Khi phun lên bề mặt trái cây, dung dịch sẽ kìm hãm sự trao đổi khí làm giảm phát sinh khí ethylen, ngăn quả chín vữa. Màng bao bọc giữ nước trong quả mọng hơn, vỏ căng bóng hơn. Chitosan có khả năng kháng nấm mốc làm vỡ tế bào nấm giúp trái cây tươi lâu.

Thử nghiệm trên chuối, sau 5 ngày chuối xịt dung dịch chín vàng đẹp, không có hiện tượng thâm nấm mốc, đốm đen, chảy nước so với chuối không xịt dung dịch. Với trái thanh long khi sử dụng chai xịt 500ml có thể sử dụng cho 25 kg quả, chi phí cho mỗi kg quả chỉ 2.600 đồng, rất tiết kiệm.

Nhóm hướng đến khách hàng là các tiểu thương tại chợ, siêu thị và doanh nghiệp kinh doanh trái cây.

Cũng ứng dụng giải pháp xanh, nhóm ReFOM mang giải pháp bao bì làm từ vật liệu sinh học đến cuộc thi với kỳ vọng sản phẩm có thể thay thế một phần các loại bao bì bằng nhựa đang sử dụng phổ biến hiện nay.

Nhóm tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp là bã mía, xơ dừa, bã cà phê phối trộn và sử dụng loại chất kết dính bằng tinh bột để tạo hình sản phẩm thành các khay, hộp đựng vật dụng. Sản phẩm được phủ lớp màng chitosan để chống ẩm mốc và thấm nước.

Nhóm dự án ReFOM và sản phẩm khay, hộp được làm từ xơ dừa, bã cà phê. Ảnh: Hà An.

Gia Long (trưởng nhóm dự án) cho biết, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở nên phổ biến hiện nay và nhiều người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm xanh. “Hộp trải nghiệm xanh mà nhóm tạo ra chứa các phần quà lưu niệm và những hạt giống để người dùng sau khi sử dụng có thể dùng chiếc hộp này làm giá thể trồng cây”, Long nói.

Cuộc thi Be Startup năm 2026 thu hút 76 dự án từ 73 đội thi, với hơn 365 sinh viên tham gia. Các dự án trải rộng ở 6 nhóm lĩnh vực: công nghiệp - logistics - thương mại; nông nghiệp và thực phẩm; công nghệ thông tin, AI, dữ liệu và marketing; giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế và chăm sóc sức khỏe; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và dự án tạo tác động xã hội.

PGS.TS Nguyễn Phan Thu Hằng - Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sài Gòn cho biết, cuộc thi là sân chơi nhằm tìm kiếm, ươm mầm và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong cộng đồng sinh viên.

“Chúng tôi mong muốn lan tỏa tư duy kinh doanh nhân văn, không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn đề cao trách nhiệm với môi trường và cộng đồng”, PGS Hằng nói.