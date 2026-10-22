Sinh viên bị xe khách giả mạo chở đến gần biên giới Campuchia, trường phát cảnh báo khẩn

Ngày 21/10/2026, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 phát thông báo khẩn sau khi tiếp nhận phản ánh từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về những xe khách có dấu hiệu giả mạo nhà xe Toàn Thắng hoạt động tại khu vực Quốc lộ 51, gần trường.

Thông báo khẩn từ Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2. Ảnh: Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

Theo thông tin được phản ánh, một nam sinh dự định đi xe về Bà Rịa vào dịp cuối tuần nhưng sau khi ngủ trên xe, em phát hiện phương tiện đã di chuyển đến Tây Ninh, cách khu vực biên giới Campuchia không xa. Vụ việc khiến nhiều sinh viên và phụ huynh lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng dịch vụ vận tải không rõ nguồn gốc.

Trước tình hình trên, nhà trường yêu cầu toàn thể học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác khi lựa chọn phương tiện di chuyển. Người học cần xác minh tên nhà xe, biển số phương tiện và điểm đến, đồng thời đối chiếu thông tin với đơn vị vận tải trước khi lên xe.

Sinh viên được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin nhà xe, biển số và lộ trình trước khi lên xe. Ảnh: Hình ảnh minh họa↵

Nhà trường cũng đề nghị các em chủ động thông báo lịch trình, biển số xe và thông tin chuyến đi cho gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm. Việc chia sẻ những dữ liệu này giúp người thân kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ khi có sự cố.

Trong trường hợp đã lên xe nhưng nhận thấy lộ trình sai lệch hoặc xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ, sinh viên cần bình tĩnh, liên hệ người thân, thầy cô và cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Nếu có thể thực hiện an toàn, hãy đề nghị xuống xe tại địa điểm công cộng, đông người; tránh tự ý đối đầu với tài xế hoặc xuống xe ở khu vực vắng vẻ.

Bên cạnh việc cảnh báo trực tiếp đến người học, LILAMA 2 đề nghị cán bộ, giảng viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên nhắc nhở sinh viên về các biện pháp bảo đảm an toàn trong những buổi sinh hoạt lớp.

Phụ huynh được khuyến khích phối hợp với nhà trường, hướng dẫn con em kiểm tra thông tin phương tiện và duy trì liên lạc trong suốt hành trình. Sinh viên cũng cần chia sẻ cảnh báo đến bạn bè, người thân để nâng cao nhận thức, hạn chế nguy cơ gặp phải những tình huống tương tự.

Nhà trường nhấn mạnh việc chủ động xác minh thông tin và theo dõi lộ trình là những biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân. Các phản ánh liên quan đến xe khách nghi giả mạo cần được thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.