Sinh viên bị xe khách chở đến gần biên giới Campuchia: Trường học phát thông báo khẩn

Thông báo do Phó hiệu trưởng Hoàng Văn Duyên ký ngày 21/10 dựa trên trình báo của học sinh, sinh viên và phụ huynh về việc những ngày gần đây có xe khách giả mạo nhà xe Toàn Thắng đón khách trên quốc lộ 51, khu vực gần trường. Những chiếc xe này đã chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia. Nhà xe bị mạo danh vốn khai thác tuyến Vũng Tàu – TP.HCM.

Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (TP Đồng Nai) đã phát thông báo khẩn

Một trong những trường hợp nhà trường nắm được là của một sinh viên năm nhất đang ở ký túc xá, nhà ở khu vực Bà Rịa (TP.HCM). Ngày 16-10, nam sinh đón một xe khách gần trường để về nhà dịp cuối tuần. Sau một giấc ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy và phát hiện xe đã ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Nhận ra xe đi sai lộ trình, nam sinh yêu cầu dừng xe để xuống nhưng bị làm khó dễ. Chỉ khi nam sinh cho biết đã gọi điện báo gia đình và người thân đang trên đường tới đón, nhà xe mới đồng ý cho xuống, kèm điều kiện phải trả vài trăm nghìn đồng.

Thông báo khẩn yêu cầu cán bộ, giảng viên hằng ngày nhắc nhở học sinh, sinh viên cẩn thận khi đi xe khách. Theo khuyến cáo của nhà trường, nếu thấy dấu hiệu nghi vấn thì không lên xe. Trường hợp đã lên xe mà phát hiện xe chạy lòng vòng, sinh viên cần yêu cầu xuống ngay, đồng thời nhắn tin báo người nhà, thầy cô và chia sẻ hành trình di chuyển.

Trưởng các khoa được giao triển khai cảnh báo đến toàn bộ giảng viên trong khoa, trong đó giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho sinh viên trong các giờ sinh hoạt lớp. Thông báo cũng được gửi công an xã để phối hợp.

Cũng trong ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh vụ việc.