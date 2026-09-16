Sinh viên bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần thì buộc thôi học?

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT, kèm theo Quy chế đào tạo trình độ đại học, có hiệu lực từ ngày 7.7.2026. Quy chế mới quy định cụ thể việc đánh giá, cảnh báo và xử lý kết quả học tập của sinh viên, trong đó trao quyền cho các trường xây dựng quy định chi tiết nhưng phải bảo đảm giới hạn chung của Bộ.

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Theo Quy chế, cuối mỗi năm học, sinh viên đào tạo theo tín chỉ sẽ được xem xét cảnh báo học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp về tín chỉ không đạt, điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình tích lũy.

Cụ thể, sinh viên có thể bị cảnh báo khi tổng số tín chỉ không đạt trong một học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký trong học kỳ đó, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ. Bên cạnh đó, điểm trung bình học kỳ dưới 0,80 ở học kỳ đầu tiên hoặc dưới 1,00 ở các học kỳ tiếp theo cũng là căn cứ để cảnh báo học tập.

Điểm trung bình tích lũy cũng được xem xét theo từng giai đoạn đào tạo. Sinh viên trình độ năm thứ nhất bị cảnh báo nếu điểm trung bình tích lũy dưới 1,20; ngưỡng này lần lượt là dưới 1,40 đối với năm thứ hai, dưới 1,60 đối với năm thứ ba và dưới 1,80 đối với các năm tiếp theo.

Đáng chú ý, Quy chế mới không quy định cứng rằng cứ đủ 3 lần cảnh báo là tất cả sinh viên đều bị buộc thôi học. Thay vào đó, khoản 2 Điều 14 quy định sinh viên bị buộc thôi học khi số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn do cơ sở đào tạo quy định.

Đồng thời, Quy chế yêu cầu giới hạn số lần hoặc mức cảnh báo do trường lựa chọn áp dụng không được vượt quá 3 lần cảnh báo liên tiếp. Vì vậy, số lần cảnh báo cụ thể trước khi buộc thôi học có thể phụ thuộc vào quy chế của từng trường, nhưng không được vượt quá mức trần mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra.

Ngoài lý do liên quan đến cảnh báo học tập, sinh viên đào tạo theo tín chỉ còn có thể bị buộc thôi học nếu thời gian học tập vượt quá thời gian đào tạo tối đa của chương trình. Đây là một trường hợp độc lập với số lần cảnh báo học tập.

Đối với sinh viên đào tạo theo niên chế, Quy chế cũng có cơ chế xử lý riêng. Cuối mỗi năm học, sinh viên được xem xét tiến độ học tập dựa trên điểm trung bình năm học và số tín chỉ nợ đọng.

Sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu điểm trung bình chung tích lũy các năm học không đạt yêu cầu hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 3,80 sau 2 năm học, dưới 4,00 sau 3 năm học và dưới 4,20 từ sau 4 năm học trở đi (theo thang điểm 10).

Không chỉ đặt ra các ngưỡng xử lý, Quy chế mới còn yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện cảnh báo sớm, tư vấn học tập và thông báo kịp thời cho sinh viên. Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện để người học đăng ký học lại, học cải thiện hoặc điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp.

Trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học, cơ sở đào tạo phải quy định việc công nhận kết quả học tập và cấp bảng điểm đối với những học phần mà sinh viên đã tích lũy, qua đó bảo đảm quyền lợi của người học theo quy chế.