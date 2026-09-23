Sinh viên báo chí tích cực tranh tài tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI

Không chỉ lựa chọn những đề tài phù hợp với thế mạnh, nhiều thí sinh còn chủ động thử sức với hình thức mới, dành thời gian cho các khâu từ xây dựng ý tưởng, tác nghiệp đến sản xuất và hậu kỳ. Những câu chuyện này cho thấy sự đầu tư của các bạn sinh viên khi tham gia Giải Báo chí Sóng trẻ năm nay.

Với Nguyễn Thái Bảo (sinh viên năm 3 ngành Truyền thông quốc tế K44, Khoa Quan hệ quốc tế), việc trở lại Giải Báo chí Sóng trẻ năm nay là một lần thử sức khác biệt so với mùa giải trước. Năm 2025, Thái Bảo cùng các bạn dự thi ở hạng mục Dự án báo chí - truyền thông với dự án “Tứ Vị Ca Ngâm” và đoạt Giải Tương tác. Năm nay, nam sinh lựa chọn hạng mục Báo truyền hình, một loại hình hoàn toàn mới với bản thân.

Thái Bảo cùng các thành viên trong nhóm quyết định thực hiện phóng sự xoay quanh đề tài văn hóa, truyền thống dân tộc. “Nhóm mình đều là những người trẻ yêu văn hóa Việt Nam và mong muốn đưa những giá trị ấy đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, chúng mình muốn khai thác một đề tài quen thuộc bằng góc nhìn khác biệt của người trẻ”, Bảo chia sẻ.

Chất liệu của tác phẩm được lấy cảm hứng từ tỉnh Ninh Bình - mảnh đất nơi một thành viên trong nhóm sinh ra và lớn lên. (Ảnh: NVCC)

Từ khi bắt đầu “thai nghén” ý tưởng, nhóm dành khoảng hai tháng cho các khâu từ tìm hiểu, tác nghiệp, sản xuất đến hậu kỳ. Quá trình thực hiện cũng đặt nhóm trước những khó khăn về thời tiết khi tác nghiệp đúng mùa mưa. Bên cạnh đó, nhóm phải gấp rút thay đổi bối cảnh quay để kịp tiến độ hoàn thành tác phẩm.

Từ những trải nghiệm trong quá trình thực hiện, Thái Bảo cho biết các thành viên xác định học hỏi, tích lũy kinh nghiệm là mục tiêu trước hết. Tuy nhiên, khi đã tham gia cuộc thi, nhóm vẫn mong muốn tác phẩm có thể tạo được dấu ấn nhất định tại mùa giải năm nay.

Chia sẻ về sản phẩm dự thi, Hoàng Minh Thư (sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K44, Khoa Quan hệ quốc tế) cho biết nhóm đưa một sản phẩm được hình thành từ bài tập môn Cơ sở truyền thông quốc tế đến với Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ XI - năm 2026. Nhóm lựa chọn dự thi ở hạng mục Phim trẻ với MV “Girl Phố Remake - Áo Dài Version”, thuộc dự án “Mộng Xuân Thư Sắc - Ao Dai Essence”.

Các bạn trẻ với mong muốn đưa trang phục truyền thống trở lại gần hơn với thế hệ trẻ và người nước ngoài ghé thăm Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Từ hình ảnh áo dài, nhóm xây dựng MV theo hướng trẻ trung, cá tính nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sản phẩm cũng sử dụng phụ đề tiếng Anh để mở rộng khả năng tiếp cận.

Trong quá trình thực hiện, sáu thành viên cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò. “Nhóm chỉ có 6 người và bên cạnh những vai trò riêng của mình, ai cũng là diễn viên xuất hiện trong video. Chúng mình phải thay phiên nhau làm các khâu tạo hình, hậu cần, đối ngoại, hiện trường...”, Minh Thư chia sẻ.

Theo nữ sinh, hai khâu được nhóm dành nhiều thời gian và công sức nhất là xây dựng ý tưởng và sản xuất. Dù từng thực hiện MV, mỗi lần bắt tay vào sản xuất vẫn là một trải nghiệm nhiều thử thách với cả nhóm, nhất là khi các thành viên phải liên tục di chuyển, chờ đợi, diễn xuất và xử lý công việc hậu cần.

Các thành viên cùng tham gia các khâu sản xuất MV “Girl Phố Remake - Áo Dài Version”. (Ảnh: NVCC)

“Quá trình tham gia sản xuất đã giúp chúng mình trưởng thành hơn rất nhiều”, Minh Thư nói. Theo nữ sinh, cả nhóm rèn luyện được nhiều kỹ năng, từ sáng tạo nội dung, viết kịch bản, nghĩ góc máy, khảo sát địa điểm đến đàm phán và làm việc nhóm.

“Đây cũng là một dịp quý giá để chúng mình học cách làm việc với nhau mượt mà, hiệu quả và thấu hiểu nhau hơn. Qua đó, chúng mình biết cách làm việc nhóm tốt hơn, biết nhường nhịn nhưng cũng không ngại tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình”, Thư chia sẻ.

Với Minh Thư, kết quả của cuộc thi không phải điều duy nhất nhóm hướng tới. Dù sản phẩm có đạt giải hay không, nữ sinh cho biết các thành viên vẫn tự hào với những gì đã cùng nhau thực hiện. Việc đưa sản phẩm đến với Giải Báo chí Sóng trẻ cũng là cơ hội để nhóm nhìn lại quá trình làm việc và ghi nhận những nỗ lực của mình.