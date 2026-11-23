Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nữ sinh cho biết cô từng lo lắng khi phải học tập, sinh sống ở một đất nước xa lạ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của thầy cô, môi trường học tập và những trải nghiệm khám phá văn hóa, ẩm thực Hà Nội đã giúp cô dần thích nghi.

Là sinh viên Y khoa quốc tế khóa I, Hussain Shahla Ismat hiểu những bỡ ngỡ mà các tân sinh viên quốc tế có thể trải qua. Cô cũng không giấu những khó khăn của hành trình học y, là những đêm thức khuya, kỳ thi căng thẳng và áp lực khi phải tiếp thu khối lượng kiến thức chuyên môn lớn.

"Chính những gian khổ khi vượt qua các bài giảng giải phẫu và sinh lý lại là điều biến những người xa lạ thành bạn bè suốt đời", nữ sinh chia sẻ.

Theo Hussain Shahla Ismat, sinh viên y khoa cần ý thức rõ trách nhiệm của nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Họ không chỉ là những sinh viên đại học thông thường mà đang chuẩn bị trở thành những bác sĩ, những người sẽ trực tiếp chăm sóc sức khỏe và tính mạng con người.

"Chúng ta không chỉ là những sinh viên đại học bình thường; chúng ta là những bác sĩ tương lai. Hãy luôn giữ mình bằng phẩm giá, sự tôn trọng và tấm lòng xứng với nghề này", cô nhắn nhủ các tân sinh viên.

Những chia sẻ ấy được đưa ra tại lễ khai giảng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa hệ chính quy dành cho sinh viên quốc tế khóa 2 (đợt 1), do Trường Đại học Đại Nam tổ chức sáng 23/11 tại Hà Nội. Gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan tham dự sự kiện.

Với 208 sinh viên Ấn Độ của khóa 1 và gần 100 sinh viên mới nhập học, tổng số sinh viên quốc tế theo học ngành y khoa tại trường hiện đạt khoảng 300 người. Đây là chương trình đào tạo kéo dài 6 năm, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, học phí 5.000 USD/năm. Công tác tuyển sinh được thực hiện thông qua đối tác Aieraa Overseas Studies.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết, ông từng được cử sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh năm 1989. Những trải nghiệm khi sống và học tập ở nước ngoài giúp ông thấu hiểu cảm giác xa gia đình, phải thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống mới của sinh viên quốc tế.

Theo ông Sơn, sinh viên đến từ Ấn Độ, Bhutan và Việt Nam có thể khác biệt về văn hóa, nhưng cùng gặp nhau ở những giá trị cốt lõi của nghề y: lấy con người làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng và sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh.

Ông nhấn mạnh 3 điều sinh viên cần ghi nhớ trong quá trình học tập: y đức phải đi trước y thuật; học để có năng lực thực chất chứ không chỉ vì điểm số; làm chủ trí tuệ nhân tạo nhưng không để máy móc thay thế trái tim người thầy thuốc.

"AI ngày nay có thể đọc phim X-quang nhanh hơn con người. Nhưng AI không thể nắm tay một bệnh nhân đang sợ hãi. Điều đó chỉ có người bác sĩ làm được", ông Sơn nói.

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với chương trình đào tạo bác sĩ quốc tế là bảo đảm sinh viên có đủ điều kiện thực hành lâm sàng và đáp ứng tiêu chuẩn hành nghề tại quốc gia nơi họ dự kiến làm việc.

Theo quy định của Ấn Độ, sinh viên học y khoa ở nước ngoài muốn trở về hành nghề phải đáp ứng các điều kiện về đầu vào, thời gian đào tạo, thực tập lâm sàng và yêu cầu công nhận văn bằng; đồng thời vượt qua kỳ thi sát hạch theo quy định của cơ quan quản lý y khoa nước này (FMGE/NExT).

Trao tặng những chiếc áo blouse trắng - biểu tượng của nghề y cao quý cho các tân sinh viên Y khoa quốc tế.

Cụ thể, người học phải vượt qua kỳ thi NEET trước khi đi du học; hoàn thành tối thiểu 54 tháng đào tạo toàn thời gian bằng tiếng Anh và 12 tháng thực tập lâm sàng luân phiên tại nước sở tại. Đặc biệt, chương trình đào tạo phải đáp ứng điều kiện pháp lý để người học đủ tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ tại quốc gia cấp bằng.

Trao đổi với phóng viên Nhà báo và Công luận về vấn đề thực hành, ThS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho rằng, môi trường bệnh viện là giảng đường thực tế không thể thiếu đối với sinh viên y khoa.

Đến năm 2025, khối trường công lập cũng bắt đầu nhập cuộc khi Trường ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội khai giảng 4 chương trình thạc sĩ y khoa bằng tiếng Anh đón học viên Ấn Độ.

Ông cho biết, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận sinh viên của chương trình đến thực tập lâm sàng, tạo điều kiện tiếp cận trang thiết bị, quy trình khám chữa bệnh và được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Sinh viên cũng có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức y học chứng cứ cùng các chuyên gia tại bệnh viện.

Theo ông Trung, việc triển khai chương trình đào tạo y khoa quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giáo dục mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, thực hành và năng lực chuyên môn của người học.